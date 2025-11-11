Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жена основателя AliExpress купила здание посольства в Лондоне 0 477

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жена основателя AliExpress купила здание посольства в Лондоне
ФОТО: Global Look Press

FT: жена основателя Alibaba Джека Ма купила бывшее здание посольства в Лондоне.

Жена миллиардера и основателя китайской корпорации Alibaba (компания, владеющая AliExpress) Джека Ма купила особняк в Лондоне. Здание прежде принадлежало итальянскому посольству, пишет Financial Times.

По сведениям издания, Кэти Ин Чжан стала собственницей таунхауса в аристократическом районе Белгравия в прошлом году. Сделка обошлась семейству миллиардера в 19,5 миллиона фунтов стерлингов. Усадьба была построена на рубеже XIX-XX веков. С 1923 года в резиденции располагалось посольство Италии, затем офис итальянского военного атташе, но пятнадцать лет назад здание переоборудовали в частный дом. В нем шесть спален, домашний кинотеатр, а во дворе сад.

По статистике риелторской компании LonRes, данная сделка заняла 34-ю позицию в рейтинге самых дорогих сделок 2024 года в Лондоне. Помимо лондонского особняка, в прошлом году Джек Ма приобрел три торговых дома в Сингапуре. Их стоимость составила 34,5 миллиона долларов. За пределами Китая миллиардер владеет поместьем в самой высокой точке Гонконга, виноградниками во Франции и участком в Адирондакских горах Нью-Йорка площадью 28 тысяч акров.

Ранее сообщалось, что создатель Facebook Марк Цукерберг купил себе один из самых дорогих домов в Вашингтоне. Недвижимость стоила 23 миллиона долларов.

Читайте нас также:
#Лондон
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео