Жена миллиардера и основателя китайской корпорации Alibaba (компания, владеющая AliExpress) Джека Ма купила особняк в Лондоне. Здание прежде принадлежало итальянскому посольству, пишет Financial Times.

По сведениям издания, Кэти Ин Чжан стала собственницей таунхауса в аристократическом районе Белгравия в прошлом году. Сделка обошлась семейству миллиардера в 19,5 миллиона фунтов стерлингов. Усадьба была построена на рубеже XIX-XX веков. С 1923 года в резиденции располагалось посольство Италии, затем офис итальянского военного атташе, но пятнадцать лет назад здание переоборудовали в частный дом. В нем шесть спален, домашний кинотеатр, а во дворе сад.

По статистике риелторской компании LonRes, данная сделка заняла 34-ю позицию в рейтинге самых дорогих сделок 2024 года в Лондоне. Помимо лондонского особняка, в прошлом году Джек Ма приобрел три торговых дома в Сингапуре. Их стоимость составила 34,5 миллиона долларов. За пределами Китая миллиардер владеет поместьем в самой высокой точке Гонконга, виноградниками во Франции и участком в Адирондакских горах Нью-Йорка площадью 28 тысяч акров.

Ранее сообщалось, что создатель Facebook Марк Цукерберг купил себе один из самых дорогих домов в Вашингтоне. Недвижимость стоила 23 миллиона долларов.