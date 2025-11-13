Baltijas balss logotype
Следующие войны начнутся в космосе - Макрон

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Следующие войны начнутся в космосе - Макрон
ФОТО: пресс-фото

Современные конфликты уже происходят в космосе, и следующие войны начнутся там, в среду заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив создаваемые Россией угрозы и объявив об увеличении расходов на военные действия в космосе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Сегодняшняя война уже идёт в космосе, а завтрашняя война начнётся в космосе», — заявил Макрон в новом французском центре космического военного командования в Тулузе.

«Космос больше не является убежищем, он стал полем боя», — сказал Макрон.

Он указал, что Росcия после своего полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ведёт в космосе шпионскую деятельность.

Россия следит своими космическими кораблями за французскими спутниками, происходит массовое глушение сигналов GPS и кибератаки на космическую инфраструктуру, добавил он.

Макрон также указал на «особенно шокирующие российские угрозы ядерным оружием в космосе, последствия которых были бы катастрофическими для всего мира».

Макрон объявил о дополнительном финансировании в размере 4,2 млрд евро на военные действия в космосе до 2030 года.

#Франция #космос #Макрон
Оставить комментарий

