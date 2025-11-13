Baltijas balss logotype
США почти исчерпали возможности введения новых санкций против России - Рубио 1 388

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: США почти исчерпали возможности введения новых санкций против России - Рубио
ФОТО: пресс-фото

США почти исчерпали возможности для введения новых санкций против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

"На самом деле почти ничего не осталось, на что мы могли бы наложить санкции. Мы нанесли удар по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и требовали", — пояснил госсекретарь.

Вместо введения новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, особенно в борьбе с так называемым "теневым флотом", который Москва использует для обхода ограничений в нефтяной отрасли, отметил Рубио.

По его словам, это будет основное направление дальнейшей работы санкционной коалиции, и европейские партнёры должны сыграть более активную роль, поскольку "значительная часть судов передвигается ближе к их территориям".

Высказываясь о перспективах достижения мира, Рубио указал: "Москва ясно дала понять, чего она хочет — она хочет остальную часть Донецкой области, и такие требования неприемлемы для украинской стороны".

#Россия-США #санкции против России
(1)
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    Трамп такой затейник , что обязательно придумает что-нибудь новенькое !!! только русские живут по принципу "нас еб..т , а мы крепчаем !!!"

    7
    5

