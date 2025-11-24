Президент Литвы Гитанас Науседа не считает случайностью совпадение во времени обсуждений нового американского мирного плана для Украины и нового масштабного налета воздушных гаров из Беларуси.

Комментируя ситуацию с шарами, Науседа призвал посмотреть на эту историю с более широкой перспективы.

"Сейчас обсуждается мирный план, вызвавший и удивление, и определенное смятение в международном сообществе, потому что основные элементы плана достаточно выгодны для России и создают атмосферу, в которой автократические режимы могут воспользоваться преимуществом текущего момента и попытаться еще больше дестабилизировать ситуацию. Интересное совпадение, что массовые налеты воздушных шаров происходят именно тогда, когда происходят обсуждения, как улучшить план, чтобы Украина не осталась один на один", – отметил Гитанас Науседа.

Он добавил, что если ситуация не изменится, ничто не мешает Литве снова закрыть границу.

"Так же, как мы открыли КПП, мы их можем закрыть в любой момент, если не будет новых сигналов, что (белорусский) режим хочет, чтобы мы сосуществовали цивилизованным способом. Если атаки повторятся и мы увидим новые попытки дестабилизации – конечно, такие решения будут", – сказал президент Литвы.

Как известно, 24 ноября в Литве заявили о"самой напряженной" ночи из-за массированного налета воздушных шаров из Беларуси. Из-за них в очередной раз закрывался Вильнюсский аэропорт. Некоторые шары залетели и в соседнюю Латвию.

Из-за более давних подобных инцидентов Литва решила на месяц закрыть границу с Беларусью – по плану, до 30 ноября, но вынуждена была пересмотреть решение после контрмер Беларуси, под которые попали литовские перевозчики, застрявшие в стране.