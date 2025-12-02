УНИАН пообщался с экономистом Олегом Пендзиным, который рассказал, что без поддержки ЕЦБ и ЕС Украине будет не хватать около 80 млрд долларов на оборону и социальные расходы. Как будет выглядеть 2026 экономический год Украины и какие последствия это будет иметь уже в ближайшее время?

Как отсутствие поддержки со стороны Европейского Центробанка повлияет на украинскую экономику в следующем году?

ЕЦБ, в частности Кристин Лагард, его руководитель, была против еще с 23-го года, когда первый раз поднимались вопросы о конфискации замороженных российских активов. Поэтому ничего принципиально не изменилось, и вряд ли кто-то ждал изменения позиции.

Но, чрезвычайно важный момент – Украине на следующий год нужно $60 млрд военно-технической помощи, которая будет реализована в виде средств на покупку американского оружия. И нужно где-то дополнительно $19 млрд на покрытие дефицита макроэкономического финансирования на обеспечение социальных платежей. В целом на социальные платежи нам надо 45, но где-то примерно 28, 27 млрд переходных остатков у нас есть и 19 хватает. То есть, в целом, нужна сумма порядка $80 млрд.

Гетманцев заявил, что ситуация критическая и близится к пределу. Он говорил о том же?

Да, конечно. У нас нет никаких "чудесных" источников доходов: ни новых месторождений золота или нефти, ни скрытых резервов. Есть твердая реальность – огромные социальные обязательства и растущие расходы на войну. Сокращать расходы?.. Социалку и оборону не "урежешь". Поэтому когда звучат идеи вроде "кэшбека" или новых программ поддержки, возникает простой вопрос: из каких средств?

На какие источники помощи может рассчитывать Украина?

Американцы на следующий год не дадут нам ни копейки, мы об этом знаем. В лучшем случае они будут давать возможность покупать Украине оружие. По сути, все бремя ложится на плечи Европейского Союза. Но когда мы с вами говорим о потребности в деньгах в Украине, надо реально подумать, а откуда европейцы могут их взять? По сути, всегда было два источника – средства налогоплательщиков европейских стран и "танцы с бубном" вокруг замороженных российских активов. Других источников в Европе нет, мы должны понимать это. То есть формально можно выпустить евробонды, продать их, взять деньги в кредит, но этот кредит потом надо будет погашать.

Что касается первого источника средств – налогоплательщиков. В 23-м году были движения использовать те деньги и, собственно, они и были использованы частично, в Украине инфляция "давилась" за счет средств Европейского Союза.

Но опыт выборов в странах ЕС показывает, что когда правительства направляют средства своих налогоплательщиков на поддержку Украины, это часто оборачивается их поражением и приходом к власти сил, выступающих против такой помощи. Европейский избиратель ожидает, что его налоги пойдут на него. Яркие примеры – Словакия после прихода Фицо, нынешние настроения в Чехии, рост позиций ультраправых во Франции. Поэтому рассчитывать на масштабное финансирование из ЕС сложно: даже выделенные Германией 11 млрд евро не способны кардинально изменить ситуацию.

По сути, остаются только замороженные российские активы, которые сегодня сосредоточены физически в Брюсселе и в Euroclear.

И бельгийцы их отдавать не хотят, по разным причинам, они постоянно ищут разные варианты, но я думаю, что основная причина заключается в том, что с замороженных российских активов из 190 млрд евро платятся налоги достаточно большие в бюджет Бельгии. Она, по-сути, за счет этих денег существует. Так что вопрос источника на сегодняшний момент чрезвычайно открыт.

МВФ в своей предварительной договоренности с Украиной прямо отметил: новая программа будет окончательно одобрена только тогда, когда ЕС найдет финансирование для поддержки Украины в 2026 году. То есть без европейских денег – не будет и программы МВФ.

На сегодняшний момент у меня есть достаточно большой пессимизм по поводу того, что Европа быстро что-то сможет найти.

И на фоне этих проблем принятие Украиной бюджета во втором чтении, которое планировалось сделать сегодня или завтра, на мой взгляд, это полный нонсенс. За что голосовать, когда нет источника, даже понимания, откуда брать только в рамках бюджета 19 млрд долларов?

У нас все социальные расходы зависят от внешнего макрофинансирования. Если его не будет, мы вернемся к сценарию 2022 года. Тогда Минфин выпустил облигации на 400 млрд грн, которые выкупил Нацбанк. В результате курс прыгнул с 24 до 36 грн, инфляция составила 28%. Без помощи партнеров нас ждет та же модель.

Как отсутствие европейского финансирования может сказаться на украинских налогах и пошлинах? Придется ли государству компенсировать нехватку средств за счет граждан?

В свое время был такой анекдот: что надо сделать, чтобы корова меньше ела и больше давала молока? Меньше кормить и чаще доить. Но проблема заключается в том, что если вы пойдете по этому пути, то корова сдохнет. Собственно, это ситуация с украинской экономикой. Да, у нас есть на сегодняшний момент достаточно большой резерв так называемого теневого сектора экономики. По приблизительным ориентированным расчетам, где-то 700-800 миллиардов гривень ежегодно мы не получаем из теневого сектора. Но бороться с теневым сектором – это бороться с самим собой.

Теневая экономика сосредоточена прежде всего в "конвертах" – когда зарплаты выплачивают без уплаты ЕСВ и НДФЛ. Другая большая часть – аренда жилья без декларирования: большинство владельцев квартир налоги с этих доходов не платят.

Да, можно увеличить налог на добавленную стоимость, как в этом году в России сделали. На 26-й год у них НДС 22%. Но это автоматически приводит к тому, что все цены растут на величину увеличения НДС.

При таких условиях, существует ли риск технического дефолта для Украины?

По внешним долгам мы и так с 2022 года находимся в режиме технического дефолта, мы эти долги реструктуризировали. Единственный кредитор, которому мы продолжаем платить – МВФ. Основные же риски – во внутреннем долге, который на 92-93% номинирован в гривне. Любое падение курса мгновенно обесценит военные облигации, которые покупали украинцы, поддерживая государство.

Можно ли ожидать обвала гривни в следующем году?

Есть определенный объем валюты в стране и определенное количество гривни. Их соотношение и формирует курс. Если государство, не получив внешнего финансирования, начинает печатать дополнительную гривню, ее становится больше, а валюты – столько же или меньше, потому что мы постоянно покупаем импорт, то курс неизбежно покатится.

Какой должна быть стратегия Украины сейчас, чтобы "остаться на плаву"?

"По одежке протягивай ножки". Первая стратегия, с моей точки зрения, должна была бы быть по пути чрезвычайно жесткой экономии и пересмотра всех возможных расходов, которые планируются на следующий год в бюджете.

И никаких социальных стандартов закладывать нельзя. И никакого увеличения заработных плат учителям предусматривать нельзя. И надо говорить людям, что у нас вообще может стать вопрос о том, что мы будем сокращать социальные выплаты. Потому что их не из чего делать.

О каких программах поддержки, о каких кэшбеках, о каких раздачах по тысяче гривень можно говорить? Более того, надо решать вопросы другие, надо делать секвестр бюджета (сокращение расходов – ред.). Уже в 2026 начинать пересматривать все контрольные цифры.

Другой риск – что финансовое давление могут использовать как способ принуждения Украины к подписанию капитуляции, которую сейчас предлагают Украине американцы.