Европа движется «в опасном направлении» - Трамп 2 1740

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник предупредил, что Европа движется "в очень плохом направлении" — спустя несколько дней после того, как в новой стратегии национальной безопасности его администрации прозвучала критика в адрес Европы за массовую миграцию, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Сначала Трамп выразил недовольство по поводу "ужасного" штрафа в 140 миллионов долларов США, который Европейский союз наложил на социальную платформу "X", принадлежащую Илону Маску, а затем расширил свою словесную атаку.

"Европе нужно быть очень осторожной. [Они] делают многое. Мы хотим, чтобы Европа оставалась Европой", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Европа движется в некоторых опасных направлениях. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохом направлении", — добавил он.

Новые заявления Трампа последовали за критикой Европы, изложенной в обнародованной в пятницу стратегии национальной безопасности Белого дома.

В этом документе содержится резкая критика политики Европы в отношении миграции и свободы слова, говорится о "перспективе исчезновения цивилизации" и ставится под сомнение, смогут ли европейские страны в долгосрочной перспективе оставаться надёжными партнёрами США.

В стратегии указывается, что экономическую стагнацию в Европе "затмевает реальная и куда более суровая перспектива исчезновения цивилизации". По мнению США, Европу ослабляют её миграционная политика, снижение рождаемости, "цензура свободы слова и подавление политической оппозиции", а также "утрата национальной идентичности и чувства самоуважения".

"Если нынешние тенденции сохранятся, через 20 лет или раньше континент будет уже неузнаваем. В этом контексте совсем не очевидно, сохранят ли некоторые европейские государства достаточно сильную экономику и армию, чтобы оставаться надёжными союзниками, — говорится в документе. - Многие из этих стран сейчас лишь усиливают свой нынешний курс. Мы хотим, чтобы Европа осталась европейской и вернула себе цивилизационное самосознание".

#США #Илон Маск #Европа #миграция #свобода слова #критика #национальная безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Трамп пришел к власти только благодаря старейшему израильскому лобби в Америке,основанному ещё узниками Холокоста и их потомки прекрасно знают,кто их спас и кто организовал массовые убийства евреев на советском пространстве,сподвигнув на это Гитлера и немецкий народ. Ведь не секрет для знающих,что у Гитлера отвечал за убийства евреев этнический еврей из Эстонии Розенберг,а начальником у него был Эйхман.Да и десятки тысяч евреев воевали на стороне Гитлера...Это тоже не секрет.. Поэтому Трампу и еже с ним придется как то решать вопрос с тем же фашизмом,который несёт угрозу не только евреям снова,но и всему миру.... Надеюсь,что как только уничтожат главный мировой фашизм-сионизм,то пропадет и русофобия...

    13
    4
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Европа, а Латвия уже не движется, а давно погрязла в фашизме, пидаристии, воровстве и коррупции.

    42
    1

