Министр: Россия исчерпала ресурсы СССР - стране не хватает электроэнергии и это начало стагнации

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Министр: Россия исчерпала ресурсы СССР - стране не хватает электроэнергии и это начало стагнации
ФОТО: Youtube

Резервы в энергетике России, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны, а сейчас отрасль испытывает недостаток финансирования. Кроме того, проблемой остается отказ западных стран поставлять оборудование для модернизации ТЭЦ, из-за которых работы приходится переносить, потому что его аналогов в России нет.

Дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, без перехода к «проактивной модели развития энергетики» экономика страны начнет стагнировать, потому что у нее не останется необходимых мощностей. В настоящее время ситуация развивается по модели отстающего удовлетворения спроса на электроэнергию и мощность с задержкой в среднем в два-три года.

Цивилев подчеркнул, что перед ними, по сути, стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России», что сопоставимо с задачами ГОЭЛРО (разработчик плана электрификации страны в СССР). А на эти цели требуются огромные суммы денег. Имеющихся в распоряжении сейчас средств для решения задач не хватит, отметил российский министр.

Ранее Цивилев предупреждал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны, а сейчас российская отрасль испытывает недостаток финансирования. Кроме того, проблемой остается отказ западных стран поставлять оборудование для модернизации ТЭЦ, из-за которых работы приходится переносить, потому что его аналогов в России нет.

В свою очередь, российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил кремлевские власти и жителей России об опасности закрыться в пещере изолированного интернета. Также бизнесмен объяснил, что в России не хватает электроэнергии для хорошего уровня цифровизации.

Напомним, что Владимир Путин занимает руководящие посты в российском правительстве уже в течение целого поколения, пересидев Леонида Брежнева, а значит в деградации энергетической сферы есть его прямая заслуга.

Читайте: Россию предупредили об угрозе проспать технологическую революцию

#энергетика #технологии #электроэнергия #финансирование
  • DJ
    Danik Jupiters
    10-го декабря

    А BB.lv нечего писать смотрю всё смотрит что в России происходит.. Как там рождаемость в латвии?

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го декабря

    Ну да, ну да - всем странам ЕС энергии хватает, и только Россия, бедненькая, задыхается от недостатка. Врите дальше. Безусловно, у России тоже есть потребность увеличения выработки электричества, но делать из этого очередную жёлтую статейку...

    35
    3
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Развал СССР,ограбление страны олигархами и за то,что им разрешили грабить,то Россия из бюджета платила США ,1 млрд долларов в день и понятно,что грабители -олигархи и власть в страну не вкладывали́сь,потому что в колонию никто не вкладывается.Колонии грабят...Спросил ИИ национальность олигархов России...Ответ былпотрясный ,но прогнозируемый-ниодного русского . Евреи,азербайджанцы,армяне ..😈😭

    33
    12
