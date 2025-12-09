Резервы в энергетике России, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны, а сейчас отрасль испытывает недостаток финансирования. Кроме того, проблемой остается отказ западных стран поставлять оборудование для модернизации ТЭЦ, из-за которых работы приходится переносить, потому что его аналогов в России нет.

Дефициты электроэнергии в различных регионах России в совокупности достигли 25 гигаватт. Об этом в интервью изданию «Эксперт» рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, без перехода к «проактивной модели развития энергетики» экономика страны начнет стагнировать, потому что у нее не останется необходимых мощностей. В настоящее время ситуация развивается по модели отстающего удовлетворения спроса на электроэнергию и мощность с задержкой в среднем в два-три года.

Цивилев подчеркнул, что перед ними, по сути, стоит задача «строительства новой системы электроэнергетики России», что сопоставимо с задачами ГОЭЛРО (разработчик плана электрификации страны в СССР). А на эти цели требуются огромные суммы денег. Имеющихся в распоряжении сейчас средств для решения задач не хватит, отметил российский министр.

Ранее Цивилев предупреждал, что резервы в энергетике, остававшиеся после распада СССР, исчерпаны, а сейчас российская отрасль испытывает недостаток финансирования. Кроме того, проблемой остается отказ западных стран поставлять оборудование для модернизации ТЭЦ, из-за которых работы приходится переносить, потому что его аналогов в России нет.

В свою очередь, российский бизнесмен Олег Дерипаска предупредил кремлевские власти и жителей России об опасности закрыться в пещере изолированного интернета. Также бизнесмен объяснил, что в России не хватает электроэнергии для хорошего уровня цифровизации.

Напомним, что Владимир Путин занимает руководящие посты в российском правительстве уже в течение целого поколения, пересидев Леонида Брежнева, а значит в деградации энергетической сферы есть его прямая заслуга.

