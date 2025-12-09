Дерипаска предупредил кремлевские власти и жителей России об опасности закрыться в пещере изолированного интернета. Также бизнесмен объяснил, что в стране не хватает электроэнергии для хорошего уровня цифровизации.

Если российские власти не создадут условий для развития частного бизнеса в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его «кошмарить», то страна «проспит» четвертую технологическую революцию. Об этом в своем Telegram-канале предупредил миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, существует реальная угроза того, что вместо конкуренции на передовом рынке россияне «будут радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета». «Но это даже не пещера Платона», — заключил бизнесмен, вспомнив известную аллегорию древнегреческого философа о чувственном мире, в котором живут люди.

Вывод относительно ситуации в стране он предваряет рассуждениями по поводу конкуренции в сфере искусственного интеллекта Китая и США.

Бизнесмен полагает, что американцы находятся в лидерах в области передовых моделей и технологий, но в открытых моделях китайцы ушли далеко вперед, а именно последние занимают основную долю рынка. Кроме того, КНР обладает производственной мощью и производит больше электроэнергии, что позволяет ускорить строительство необходимой инфраструктуры.

Ранее Дерипаска опроверг мнение о растущей угрозе безопасности при внедрении систем искусственного интеллекта в управление, в том числе государственное в России. Он объяснил, что в стране не хватает электроэнергии, чтобы довести цифровизацию до того уровня, где ее использование могло бы стать опасным.

Сидящий на во власти больше Леонида Брежнева президент Владимир Путин похоже делает все, чтобы Россия ушла полностью в деградацию и никогда оттуда не вернулась.

