Россию предупредили об угрозе проспать технологическую революцию 2 659

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россию предупредили об угрозе проспать технологическую революцию

Дерипаска предупредил кремлевские власти и жителей России об опасности закрыться в пещере изолированного интернета. Также бизнесмен объяснил, что в стране не хватает электроэнергии для хорошего уровня цифровизации.

Если российские власти не создадут условий для развития частного бизнеса в сфере искусственного интеллекта и не перестанут его «кошмарить», то страна «проспит» четвертую технологическую революцию. Об этом в своем Telegram-канале предупредил миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, существует реальная угроза того, что вместо конкуренции на передовом рынке россияне «будут радоваться своей суверенности в пещере изолированного интернета». «Но это даже не пещера Платона», — заключил бизнесмен, вспомнив известную аллегорию древнегреческого философа о чувственном мире, в котором живут люди.

Вывод относительно ситуации в стране он предваряет рассуждениями по поводу конкуренции в сфере искусственного интеллекта Китая и США.

Бизнесмен полагает, что американцы находятся в лидерах в области передовых моделей и технологий, но в открытых моделях китайцы ушли далеко вперед, а именно последние занимают основную долю рынка. Кроме того, КНР обладает производственной мощью и производит больше электроэнергии, что позволяет ускорить строительство необходимой инфраструктуры.

Ранее Дерипаска опроверг мнение о растущей угрозе безопасности при внедрении систем искусственного интеллекта в управление, в том числе государственное в России. Он объяснил, что в стране не хватает электроэнергии, чтобы довести цифровизацию до того уровня, где ее использование могло бы стать опасным.

Сидящий на во власти больше Леонида Брежнева президент Владимир Путин похоже делает все, чтобы Россия ушла полностью в деградацию и никогда оттуда не вернулась.

Читайте: Министр: Россия исчерпала ресурсы СССР - стране не хватает электроэнергии и это начало стагнации

#США #искусственный интеллект #технологии #цифровизация #электроэнергия #Китай #Россия #политика
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Страну уже,,проспали,,,чего уж о какой то технологической революции говорить,если Россию валят изнутри и никто этому особо не противодействуют.Ни президент,ни силовые структуры,никто... Всех,кто пытался,того посадили или убили,и это отнюдь были ни инагенты... Да и смешно читать про инагентов,которые вообще ничего не решали в России ..Какие то актеры,писатели..Смешно просто,но свой хлеб они отрабатывают,а может их используют втёмную,переведя все стрелки на них,а основные инагенты различных спецслужб окопались в Кремле и во всей путинской вертикали власти.... Да и ВВП ,думаю,был завербован ещё в Дрездене,ведь как то странно попал в команду ,, реформаторов,,-грабителей у Собчака и вдруг быстро стал расти по служебной лестнице и стал президентом без выборов...Видимо,Ельцину кто то это предложил и Семья не смогла отказаться...👽😈

    3
    5
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Страну уже,,проспали,,,чего уж о какой то технологической революции говорить,если Россию валят изнутри и никт

    1
    6

