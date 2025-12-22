Baltijas balss logotype
Алиев отказался ехать в Санкт-Петербург на саммит СНГ 0 2948

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Алиев отказался ехать в Санкт-Петербург на саммит СНГ
ФОТО: Global Look Press

Алиев отказался от визита на саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Накануне Азербайджан подписал новый договор о совместных учениях с НАТО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом рассказали в администрации лидера республики, передает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Азербайджан подписал договор о взаимопонимании по военным учениям с НАТО. Документ был подписан в Баку азербайджанской делегацией вместе с представителями альянса. Отмечается, что Азербайджан в сотрудничестве с мобильной учебной группой НАТО регулярно проводит тренинги по стандартам блока. «Стороны выразили уверенность, что предстоящие учения углубят сотрудничество Азербайджана с НАТО и укрепят региональную безопасность», — говорится в сообщении.

Читайте нас также:
#НАТО #безопасность #Азербайджан #СНГ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
