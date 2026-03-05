Литва пока не получала запросов от партнеров о помощи в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, сказал министр обороны Робертас Каунас.

«Литва не участвует ни в каких военных процессах, мы не воюем с Ираном, мы являемся государством НАТО, мы рассматриваем и будем рассматривать запросы всех государств НАТО, если таковые будут», — отметил он на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.

«Запроса о предоставлении чего-либо конкретного нет. Дискуссии между командующими армиями, скажем, на таком техническом уровне, ведутся постоянно, потому что информация постоянно меняется. Это нормальный, стандартный процесс», — сказал министр обороны.

Как сообщал bb.lv, Литва готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. С таким заявлением выступила главный советник президента страны по внешней политике Аста Скаисгирите.

«Пока у нас нет такой просьбы, и, конечно, если бы мы получили такую просьбу, мы бы вместе с другими союзниками рассмотрели ее», — заявила Скаисгирите.

По ее словам, Литва могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран.

США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.

Во время ударов по Ирану был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, правивший страной с 1989 года.