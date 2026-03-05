Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США не откликнулись на предложение Литвы помочь в войне в Иране 5 2377

В мире
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: США не откликнулись на предложение Литвы помочь в войне в Иране

Литва пока не получала запросов от партнеров о помощи в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, сказал министр обороны Робертас Каунас.

«Литва не участвует ни в каких военных процессах, мы не воюем с Ираном, мы являемся государством НАТО, мы рассматриваем и будем рассматривать запросы всех государств НАТО, если таковые будут», — отметил он на пресс-конференции в Вильнюсе в четверг.

«Запроса о предоставлении чего-либо конкретного нет. Дискуссии между командующими армиями, скажем, на таком техническом уровне, ведутся постоянно, потому что информация постоянно меняется. Это нормальный, стандартный процесс», — сказал министр обороны.

Как сообщал bb.lv, Литва готова отправить свои войска в Иран в случае просьбы со стороны США. С таким заявлением выступила главный советник президента страны по внешней политике Аста Скаисгирите.

«Пока у нас нет такой просьбы, и, конечно, если бы мы получили такую просьбу, мы бы вместе с другими союзниками рассмотрели ее», — заявила Скаисгирите.

По ее словам, Литва могла бы в таком случае оказать военную помощь США, к примеру, отправив войска в Иран.

США и Израиль атаковали Иран в конце февраля, а тот ответил ударами по американским военным базам в регионе.

Во время ударов по Ирану был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, правивший страной с 1989 года.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Иран #США #Литва #президент #войска #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
15
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео