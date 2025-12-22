Baltijas balss logotype
Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины 0 1825

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт раскол между Рубио и Уиткоффом из-за Украины
ФОТО: Global Look Press

NBC: между Рубио и Уиткоффом возник раскол из-за ролей в процессе по Украине.

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом возник раскол из-за их ролей в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, в ноябре Рубио должен был присутствовать на переговорах с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф, не предупредив о своих планах Госдеп, выехал раньше, что могло быть попыткой опередить госсекретаря и обеспечить себе главную роль в мирном процессе. Три источника сообщили, что Рубио все же прибыл в Женеву, не допустив проведения встречи с представителями Украины без его участия.

«Этот эпизод, о котором ранее не сообщалось, стал новым примером давнего раскола между двумя высокопоставленными фигурами в администрации Трампа, имеющими резко различающиеся взгляды на то, как закончить войну на Украине», — утверждается в публикации.

#США #Украина #дипломатия #переговоры #политика
