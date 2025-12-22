Baltijas balss logotype
Уиткофф раскрыл детали переговоров в формате США-Украина 0 1955

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Уиткофф раскрыл детали переговоров в формате США-Украина
ФОТО: пресс-фото

По словам спецпосланника Трампа, диалог в формате США-Украина в Майами был сфокусирован на четырех аспектах. Речь шла о "сроках и последовательности дальнейших шагов", подчеркнул Уиткофф, пишет DW.

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа - Стивен Уиткофф - раскрыл аспекты, на которых были сфокусированы переговоры в формате США-Украина в Майами (штат Флорида). Соответствующую запись Уиткофф разместил в воскресенье, 21 декабря, в соцсети X.

По словам спецпосланника, в ходе встречи основное внимание было уделено четырем ключевым вопросам: дальнейшему развитию мирного плана Трампа из 20 пунктов, согласованию позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, согласованию позиций по американской системе гарантий безопасности для Украины, а также дальнейшему развитию "плана экономического развития и процветания".

Речь шла о "сроках и последовательности дальнейших шагов", подчеркнул Уиткофф.

"Нашим общим приоритетом является прекращение убийств, обеспечение гарантированной безопасности и создание условий для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением военных действий, но и достойной основой для стабильного будущего", - уверен представитель Трампа.

По словам Стивена Уиткоффа, в Майами украинская делегация также встречалась с европейскими партнерами.

Состав делегаций

В состав украинской делегации входили секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Американскую делегацию представляли зять Трампа - Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум и сам Уиткофф.

К обсуждению также присоединились ключевые европейские советники по нацбезопасности, чтобы согласовать общий стратегический подход Украины, США и Европы.

WSJ: Путин лоббировал Уиткоффа как контакт по Украине

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что президент РФ Владимир Путин изучал психологические профили чиновников из окружения Трампа и настаивал на том, чтобы США на переговорах представлял именно Уиткофф.

Кремль также выставил условие для встречи последнего и российского лидера. Уиткофф должен был приехать в Москву один, без сопровождения сотрудников Центрального разведывательного управления, дипломатов и даже переводчика, отмечал источник WSJ.

Госдеп выделил небольшую группу сотрудников для поддержки спецпосланника президента США, но члены этой команды, - как и другие сотрудники администрации - получают отчеты о зарубежных встречах Уиткоффа с большим трудом, уточняло издание.

На этом фоне Уиткофф в декабре посетил РФ уже в шестой раз, у него состоялась с Путиным пятичасовая беседа, затянувшаяся до полуночи, писала WSJ. При этом спецпосланник ни разу не был в Украине.

DW

#США #Украина #Дональд Трамп #Европа #дипломатия #переговоры #Россия #политика
