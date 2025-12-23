Baltijas balss logotype
Раскол ЕС? Орбан раскрыл причину отказа Европы от конфискации активов России 0 1515

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскол ЕС? Орбан раскрыл причину отказа Европы от конфискации активов России
ФОТО: Global Look Press

Орбан: Италия и Франция не поддержали давление Германии на Бельгию из-за активов России.

Италия и Франция отказались поддерживать Германию в давлении на Бельгию и ее премьер-министра Барта де Вевера в вопросе конфискации российских активов. Причину отказа Европы от использования резервов РФ раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу HirTV.

По его словам, ФРГ намеревалась изъять валютные резервы РФ согласно «военному плану». Политик подчеркнул, что это сделало бы Европу открытым врагом России, чего нельзя было допустить.

«Решающим стал героический шаг бельгийского премьер-министра, который в итоге сказал немцам "нет". Итальянцы и французы не бросили Бельгию, поэтому немцы не смогли продвинуть свое предложение», — сообщил Орбан.

Читайте нас также:
#Виктор Орбан #Франция #Италия #Европа #дипломатия #Бельгия #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

