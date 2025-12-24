Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кремль отверг мирный план по Украине из 20 пунктов 1 1367

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Кремль отверг мирный план по Украине из 20 пунктов
ФОТО: Unsplash.com

По данным источников, Москва намерена добиваться внесения изменений в документ, представленный Киевом, и сформулировать встречные требования. При этом полностью отвергать план Россия также не готова, пишет DW.

Кремль не принял переработанный проект мирного плана из 20 пунктов, который ранее представил президент Украины Владимир Зеленский, и намерен настаивать на его изменении, сообщило в среду, 24 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству.

По словам собеседника агентства, документ рассматривается в Москве как "отправная точка" для дальнейших переговоров, однако он не содержит ряда положений и не отвечает на многие вопросы, которые российская сторона считает принципиальными. В частности, Кремль намерен добиваться ужесточения ограничений для вооруженных сил Украины.

Претензии России

Источник утверждает, что Россия требует гарантий отсутствия дальнейшего продвижения НАТО на восток, а также закрепления нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Евросоюз. В представленном проекте, по его словам, упоминается лишь безъядерный статус Киева.

Москва также недовольна предлагаемыми ограничениями послевоенной численности ВСУ. Согласно проекту, речь идет о лимите в 800 тыс. военнослужащих в мирное время, что в Кремле считают слишком мягким условием. Кроме того, Россия настаивает на четких гарантиях статуса русского языка в Украине, а также на прояснении вопроса о снятии санкций и судьбе замороженных на Западе российских активов.

Позиция Кремля и контакты с США

Несмотря на критику документа, российские власти не намерены полностью отвергать его. Как отмечает Bloomberg, Москва не хочет обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом и заявляет о готовности изучать предложения "с холодной головой".

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин осведомлен о деталях переговоров с США по мирному плану после встречи российской и американской делегаций в Майами. "Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов. Сейчас задача состоит в том, чтобы сформулировать дальнейшую позицию и продолжить контакты в самое ближайшее время", - заявил Песков.

Содержание плана и разногласия сторон

24 декабря Владимир Зеленский представил все 20 пунктов плана завершения войны с Россией. Документ предусматривает заключение соглашения о ненападении между Москвой и Киевом с международным мониторингом линии соприкосновения, а также предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и стран Европы по образцу пятой статьи Устава Североатлантического альянса.

Кроме того, в проекте говорится о необходимости законодательного закрепления со стороны России политики ненападения на Украину и Европу. При этом в соглашении четко фиксируется суверенитет Украины.

Территориальный вопрос

Один из ключевых вопросов - территориальный - остается нерешенным. Согласно предложению Киева, Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях предлагается зафиксировать текущую линию соприкосновения по принципу "стоим, где стоим".

Москва, со своей стороны, требует вывода ВСУ из Донецкой области. США предлагают компромиссный вариант в виде создания свободной экономической зоны. Согласно проекту, такой вариант возможен только после проведения референдума в Украине, на который должен быть вынесен весь пакет договоренностей.

DW

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Дональд Трамп #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    25-го декабря

    кремль непоколебим в своих требованиях ! кремль уже заколебал ! придёться пойти на уступки требованиям кремля ! другого выхода нет ! и денег нет ! и трамп снюхался с путиным и больше не хочет давать денег зеленскому ! против трампа не попрёшь ! пока ещё этот коррупционный скандал на украине затихнет ? теперь американцы денег давать не будут ! сами виноваты ! не надо было воровать !

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео