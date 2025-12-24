По данным источников, Москва намерена добиваться внесения изменений в документ, представленный Киевом, и сформулировать встречные требования. При этом полностью отвергать план Россия также не готова, пишет DW.

Кремль не принял переработанный проект мирного плана из 20 пунктов, который ранее представил президент Украины Владимир Зеленский, и намерен настаивать на его изменении, сообщило в среду, 24 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству.

По словам собеседника агентства, документ рассматривается в Москве как "отправная точка" для дальнейших переговоров, однако он не содержит ряда положений и не отвечает на многие вопросы, которые российская сторона считает принципиальными. В частности, Кремль намерен добиваться ужесточения ограничений для вооруженных сил Украины.

Претензии России

Источник утверждает, что Россия требует гарантий отсутствия дальнейшего продвижения НАТО на восток, а также закрепления нейтрального статуса Украины в случае ее вступления в Евросоюз. В представленном проекте, по его словам, упоминается лишь безъядерный статус Киева.

Москва также недовольна предлагаемыми ограничениями послевоенной численности ВСУ. Согласно проекту, речь идет о лимите в 800 тыс. военнослужащих в мирное время, что в Кремле считают слишком мягким условием. Кроме того, Россия настаивает на четких гарантиях статуса русского языка в Украине, а также на прояснении вопроса о снятии санкций и судьбе замороженных на Западе российских активов.

Позиция Кремля и контакты с США

Несмотря на критику документа, российские власти не намерены полностью отвергать его. Как отмечает Bloomberg, Москва не хочет обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом и заявляет о готовности изучать предложения "с холодной головой".

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин осведомлен о деталях переговоров с США по мирному плану после встречи российской и американской делегаций в Майами. "Все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны нашим коллегам из Соединенных Штатов. Сейчас задача состоит в том, чтобы сформулировать дальнейшую позицию и продолжить контакты в самое ближайшее время", - заявил Песков.

Содержание плана и разногласия сторон

24 декабря Владимир Зеленский представил все 20 пунктов плана завершения войны с Россией. Документ предусматривает заключение соглашения о ненападении между Москвой и Киевом с международным мониторингом линии соприкосновения, а также предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США, НАТО и стран Европы по образцу пятой статьи Устава Североатлантического альянса.

Кроме того, в проекте говорится о необходимости законодательного закрепления со стороны России политики ненападения на Украину и Европу. При этом в соглашении четко фиксируется суверенитет Украины.

Территориальный вопрос

Один из ключевых вопросов - территориальный - остается нерешенным. Согласно предложению Киева, Россия должна вывести войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях предлагается зафиксировать текущую линию соприкосновения по принципу "стоим, где стоим".

Москва, со своей стороны, требует вывода ВСУ из Донецкой области. США предлагают компромиссный вариант в виде создания свободной экономической зоны. Согласно проекту, такой вариант возможен только после проведения референдума в Украине, на который должен быть вынесен весь пакет договоренностей.

DW