Верховный суд США нанес удар по иммиграционной политике Трампа 1 445

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Верховный суд США нанес удар по иммиграционной политике Трампа
ФОТО: пресс-фото

Во вторник Верховный суд США нанес удар по иммиграционной политике президента Дональда Трампа, заблокировав его намерение разместить военнослужащих Национальной гвардии в Чикаго, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Верховный суд, в котором большинство судей представляют консервативное крыло, временно оставил в силе постановление суда низшей инстанции, запрещающее размещение гвардейцев на улицах города Чикаго в штате Иллинойс.

"На этом предварительном этапе правительство не указало источник полномочий, который позволял бы армии обеспечивать исполнение законов в Иллинойсе", — говорится в неподписанном постановлении Верховного суда.

С решением не согласились трое судей-консерваторов — Самуэль Алито, Кларенс Томас и Нил Горсач.

Ранее в этом году Трамп направил Национальную гвардию в три управляемых демократами города — Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис, однако его попытки разместить гвардейцев в Портленде и Чикаго застряли в судебных инстанциях.

"Президент активировал Национальную гвардию для защиты федеральных правоохранителей и для того, чтобы нарушители порядка не разрушали федеральные здания и имущество. Сегодняшнее постановление суда не меняет основ этой работы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, комментируя решение суда.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, оба представляющие Демократическую партию, решительно выступают против размещения военнослужащих Национальной гвардии.

После того как два суда низшей инстанции заблокировали отправку гвардейцев в Чикаго, администрация Трампа подала экстренную апелляцию в Верховный суд.

#Дональд Трамп #протесты #политика
(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    24-го декабря

    Сегодняшнее постановление суда не меняет основ этой работы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, !!! КАК ТРАМП РЕШИЛ ТАК И БУДЕТ ! ПРОТИВ ТРАМПА НЕ ПОПРЁШЬ ! ВЕРХОВНЫЙ СУД США НАНЁС УДАР ВПУСТУЮ ! ПРОМАХНУЛСЯ ! СЛАВА ТРАМПУ ! ТРАМП ВЕЛИКИЙ МИРОТВОРЕЦ ! СЛАВА УКРАИНЕ ! НАБУ НАНОСИТ УДАРЫ ПО КОРРУПЦИОНЕРАМ !

Видео