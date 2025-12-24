Во вторник Верховный суд США нанес удар по иммиграционной политике президента Дональда Трампа, заблокировав его намерение разместить военнослужащих Национальной гвардии в Чикаго, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Верховный суд, в котором большинство судей представляют консервативное крыло, временно оставил в силе постановление суда низшей инстанции, запрещающее размещение гвардейцев на улицах города Чикаго в штате Иллинойс.

"На этом предварительном этапе правительство не указало источник полномочий, который позволял бы армии обеспечивать исполнение законов в Иллинойсе", — говорится в неподписанном постановлении Верховного суда.

С решением не согласились трое судей-консерваторов — Самуэль Алито, Кларенс Томас и Нил Горсач.

Ранее в этом году Трамп направил Национальную гвардию в три управляемых демократами города — Лос-Анджелес, Вашингтон и Мемфис, однако его попытки разместить гвардейцев в Портленде и Чикаго застряли в судебных инстанциях.

"Президент активировал Национальную гвардию для защиты федеральных правоохранителей и для того, чтобы нарушители порядка не разрушали федеральные здания и имущество. Сегодняшнее постановление суда не меняет основ этой работы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, комментируя решение суда.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер и мэр Чикаго Брэндон Джонсон, оба представляющие Демократическую партию, решительно выступают против размещения военнослужащих Национальной гвардии.

После того как два суда низшей инстанции заблокировали отправку гвардейцев в Чикаго, администрация Трампа подала экстренную апелляцию в Верховный суд.