Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что в переговорах между США и Украиной о прекращении начатой Россией войны так и не удалось достичь согласия по долгосрочным территориальным вопросам, и они требуют обсуждения на высшем уровне, пишет LETA со ссылкой на AFP.
"Мы не достигли консенсуса с американской стороной по вопросу территории Донецкой области и Запорожской атомной электростанции", – признал Зеленский, добавив, что Киев готов обсуждать эти вопросы с США "на уровне лидеров".
Он сообщил, что последняя версия мирного плана США, переданная Вашингтоном Москве, предусматривает замораживание линии фронта и начало переговоров о демилитаризованных зонах.
План из 20 пунктов также предполагает, что оккупированную Россией Запорожскую АЭС будут совместно контролировать Украина, Россия и США, что для Киева неприемлемо.
Проект также предусматривает, что Украине не придётся официально отказываться от стремления вступить в НАТО.
"Вопрос о приёме Украины — это выбор стран НАТО. Мы свой выбор уже сделали", – подчеркнул Зеленский, добавив, что из плана исключено требование внести изменения в Конституцию Украины, касающиеся членства в альянсе.
Президент выразил надежду, что Россия предоставит ответ на последнюю версию мирного плана уже в среду. Ожидается, что план будет дополнен отдельным двусторонним соглашением между Украиной и США о гарантиях безопасности и восстановлении разрушенной войной страны.
Согласно изложению Зеленского, последняя версия плана включает следующие пункты:
- Подтверждение суверенитета Украины.
- Безусловное заключение договора о ненападении между Россией и Украиной и создание механизма мониторинга линии соприкосновения.
- Украина получает твёрдые гарантии безопасности.
- Численность украинской армии в мирное время составит 800 000 военнослужащих.
- США, НАТО и ЕС предоставляют Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора.
- Россия официально закрепит в законах и ратифицированных документах политику неагрессии в отношении Европы и Украины.
- Украина станет членом ЕС в чётко установленный срок. В краткосрочной перспективе Киев получит привилегированный доступ к рынку ЕС.
- Украина получит глобальный пакет развития, детали которого будут определены в отдельном соглашении.
- Будут созданы несколько фондов для восстановления украинской экономики.
- После заключения мирного договора будет ускоренно подписано соглашение о свободной торговле между Украиной и США.
- Украина обязуется сохранять статус страны, свободной от ядерного оружия.
- Запорожскую АЭС будут совместно управлять Украина, США и Россия.
- Россия и Украина обязуются внедрить в школах программы, направленные на воспитание толерантности к другим культурам, искоренение расизма и предубеждений. Украина внедрит нормы ЕС по защите религиозной терпимости и языков меньшинств.
- Линия фронта на момент подписания соглашения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях признаётся как де-факто линия разграничения, вдоль которой будут размещены международные силы для мониторинга выполнения соглашения. Россия выведет свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
- После достижения соглашения о дальнейшем территориальном устройстве обе стороны обязуются не изменять его силовым путём.
- Россия не будет препятствовать Украине в использовании Днепра и Чёрного моря в коммерческих целях.
- Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешённых вопросов. Произойдёт обмен пленными по принципу "все на всех". Будут освобождены все гражданские заложники, включая детей и политзаключённых.
- Украина проведёт выборы как можно скорее после подписания соглашения.
- Соглашение будет юридически обязательным, за его соблюдением будет следить Совет мира, председателем которого станет президент США Дональд Трамп.
- С момента согласия всех сторон с этим соглашением прекращается огонь.
