Зеленский указал, какие вопросы остаются нерешёнными в переговорах с США и раскрыл все 20 пунктов 8 2235

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский указал, какие вопросы остаются нерешёнными в переговорах с США и раскрыл все 20 пунктов
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что в переговорах между США и Украиной о прекращении начатой Россией войны так и не удалось достичь согласия по долгосрочным территориальным вопросам, и они требуют обсуждения на высшем уровне, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Мы не достигли консенсуса с американской стороной по вопросу территории Донецкой области и Запорожской атомной электростанции", – признал Зеленский, добавив, что Киев готов обсуждать эти вопросы с США "на уровне лидеров".

Он сообщил, что последняя версия мирного плана США, переданная Вашингтоном Москве, предусматривает замораживание линии фронта и начало переговоров о демилитаризованных зонах.

План из 20 пунктов также предполагает, что оккупированную Россией Запорожскую АЭС будут совместно контролировать Украина, Россия и США, что для Киева неприемлемо.

Проект также предусматривает, что Украине не придётся официально отказываться от стремления вступить в НАТО.

"Вопрос о приёме Украины — это выбор стран НАТО. Мы свой выбор уже сделали", – подчеркнул Зеленский, добавив, что из плана исключено требование внести изменения в Конституцию Украины, касающиеся членства в альянсе.

Президент выразил надежду, что Россия предоставит ответ на последнюю версию мирного плана уже в среду. Ожидается, что план будет дополнен отдельным двусторонним соглашением между Украиной и США о гарантиях безопасности и восстановлении разрушенной войной страны.

Согласно изложению Зеленского, последняя версия плана включает следующие пункты:

  1. Подтверждение суверенитета Украины.
  2. Безусловное заключение договора о ненападении между Россией и Украиной и создание механизма мониторинга линии соприкосновения.
  3. Украина получает твёрдые гарантии безопасности.
  4. Численность украинской армии в мирное время составит 800 000 военнослужащих.
  5. США, НАТО и ЕС предоставляют Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Североатлантического договора.
  6. Россия официально закрепит в законах и ратифицированных документах политику неагрессии в отношении Европы и Украины.
  7. Украина станет членом ЕС в чётко установленный срок. В краткосрочной перспективе Киев получит привилегированный доступ к рынку ЕС.
  8. Украина получит глобальный пакет развития, детали которого будут определены в отдельном соглашении.
  9. Будут созданы несколько фондов для восстановления украинской экономики.
  10. После заключения мирного договора будет ускоренно подписано соглашение о свободной торговле между Украиной и США.
  11. Украина обязуется сохранять статус страны, свободной от ядерного оружия.
  12. Запорожскую АЭС будут совместно управлять Украина, США и Россия.
  13. Россия и Украина обязуются внедрить в школах программы, направленные на воспитание толерантности к другим культурам, искоренение расизма и предубеждений. Украина внедрит нормы ЕС по защите религиозной терпимости и языков меньшинств.
  14. Линия фронта на момент подписания соглашения в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях признаётся как де-факто линия разграничения, вдоль которой будут размещены международные силы для мониторинга выполнения соглашения. Россия выведет свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
  15. После достижения соглашения о дальнейшем территориальном устройстве обе стороны обязуются не изменять его силовым путём.
  16. Россия не будет препятствовать Украине в использовании Днепра и Чёрного моря в коммерческих целях.
  17. Будет создан гуманитарный комитет для решения нерешённых вопросов. Произойдёт обмен пленными по принципу "все на всех". Будут освобождены все гражданские заложники, включая детей и политзаключённых.
  18. Украина проведёт выборы как можно скорее после подписания соглашения.
  19. Соглашение будет юридически обязательным, за его соблюдением будет следить Совет мира, председателем которого станет президент США Дональд Трамп.
  20. С момента согласия всех сторон с этим соглашением прекращается огонь.
#США #переговоры #Россия #политика
Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го декабря

    Как минимум пяток пунктов, по которым Путин не согласится никогда - иначе сразу может уходить в отставку, сами участники СВО не поймут. И Трамп это несогласие, скорее всего, поддержит, поскольку Зеленский крайне несамостоятелен - ему в задницу дышат все евродеятели, которым выгодно продолжение войны (отсюда и идиотские условия типа армии в 800 тысяч). И Трамп уже поддержал Путина, обьявив, что хотелки Зеленского будут урезаться с каждым раундом.

    22
    2
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    Я думаю со всеми Путина хотелками согласится, не куда ему деваться, на фронтах все хуже и хуже.

    33
    2
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Вот поэтому в России и развернута ,,борьба,,с Чубайсом,чтобы отвлечь народ от того как будет завершена война и по этому плану не выполнена ниодна из заявленных целей,которые Путин ставил ,начиная войну.. И основные:демилитаризация и денафикация всей Украины... Для чего убили и покалечили 2млн .человек ? Об этом знают только ,,избранные,,-остальным все втюхают как победу ,,великого,,Пу и ,,несгибаемого,,Зеленского.😈👽

    8
    31
  • АП
    Алексей Попович
    24-го декабря

    Да при чем здесь США? Ну согласится на что-то США, а Путин скажет - мне пофиг, что вы там о чем-то там договорились, меня это не устраивает, и что дальше будут делать? Путин обозначил свои хотелки, Зеленский - свои, на данном этапе они не совпадают, так и воюйте, пока кто-то не сломается, зачем эта имитация переговоров?

    38
    3
  • A
    Aleks
    Алексей Попович
    24-го декабря

    ,,Переговоры,,ведут члены синагоги Хабад :Дмитриев,Кушнер и Умеров . И вы думаете,что они уже ничем не договор лись? Просто ещё не время и надо подготовить общество на Украине и в России,чтобы никто не догадался,а до подписания будут разные отвлекалочки,типа борьба с коррупцией... На Украине вдруг нашлись три коррупционера ,которые давно в Израиле .В России таже байда.Обьявлена ,,охота,,на Чубайса и подельников,которые тоже в Израиле 😂😂😂

    8
    24
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    24-го декабря

    Потому что ни тот ни другой уже не могут воевать без оглядки на США: Украине нужна американская помощь, РФ очень очень очень не нужны американские "полезные" (и так уже нефть по 35) санкции и американские Томогавки в достаточном количестве в Украине. Поэтому эти двое и исполняют танго вокруг Трампа, рассказывая насколько тот велик и крут и как они хотят мира, но вот тут бы нам планчик подправить и здесь подшаманить...

    8
    29
