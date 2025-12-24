Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что в переговорах между США и Украиной о прекращении начатой Россией войны так и не удалось достичь согласия по долгосрочным территориальным вопросам, и они требуют обсуждения на высшем уровне, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Мы не достигли консенсуса с американской стороной по вопросу территории Донецкой области и Запорожской атомной электростанции", – признал Зеленский, добавив, что Киев готов обсуждать эти вопросы с США "на уровне лидеров".

Он сообщил, что последняя версия мирного плана США, переданная Вашингтоном Москве, предусматривает замораживание линии фронта и начало переговоров о демилитаризованных зонах.

План из 20 пунктов также предполагает, что оккупированную Россией Запорожскую АЭС будут совместно контролировать Украина, Россия и США, что для Киева неприемлемо.

Проект также предусматривает, что Украине не придётся официально отказываться от стремления вступить в НАТО.

"Вопрос о приёме Украины — это выбор стран НАТО. Мы свой выбор уже сделали", – подчеркнул Зеленский, добавив, что из плана исключено требование внести изменения в Конституцию Украины, касающиеся членства в альянсе.

Президент выразил надежду, что Россия предоставит ответ на последнюю версию мирного плана уже в среду. Ожидается, что план будет дополнен отдельным двусторонним соглашением между Украиной и США о гарантиях безопасности и восстановлении разрушенной войной страны.

Согласно изложению Зеленского, последняя версия плана включает следующие пункты: