Глава российской разведки Нарышкин ведет переговоры с руководством спецслужб Запада 3 396

В мире
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Содержание бесед с коллегами из НАТО держится в тайне.

Содержание бесед с коллегами из НАТО держится в тайне.

Берлин и Лондон не дают официальных комментариев.

Новый глава германской Федеральной разведывательной службы (BND, служба внешней разведки ФРГ) Мартин Егер провел телефонный разговор с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) немецкий телеканал WDR.

По его сведениям, разговор состоялся на прошлой неделе. Подобные прямые контакты между немецкой и российской сторонами происходят редко, обратили внимание журналисты. В самой разведывательной службе отказались комментировать разговор. «BND принципиально не дает публичных комментариев по поводу вопросов, касающихся деятельности разведки», — отметили в ведомстве.

Егер — не единственный глава западной разведслужбы, с которым Нарышкин переговорил в декабре. Как отмечал сам глава СВР, у него состоялся также «довольно продолжительный телефонный разговор» с новой главой британской службы внешней разведки МI6 Блейз Метревели. В опубликованном интервью ТАСС Нарышкин отмечал, что разговор состоялся «несколько дней назад».

Мартин Егер стал главой BND в середине сентября, до этого он с 2023 года был послом Германии в Киеве. На посту руководителя службы внешней разведки ФРГ Егер сменил Бруно Каля, который занимал эту должность с 2016 года.

Каль в бытность главой BND выражал опасения, что Россия «самое позднее в конце этого десятилетия» будет в состоянии напасть на НАТО. «Мы находимся в прямом противостоянии с Россией», — говорил Каль осенью 2024 года. В Кремле тогда отвергли утверждения об угрозе российского нападения на НАТО.

После выступления на заседании Совета безопасности России по признанию ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Нарышкин привлёк широкое внимание мировой прессы тем, что заметно дрожал и «неловко заикался», когда Путин публично отчитал его за «неловкий» ответ на вопрос президента о признании Донецкой и Луганской народных республик.

#разведка #Британия #переговоры #Россия #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Карлсона левые семиты записали в главные антисемиты США,а он много чего знает,думаю...😈👽😀

    0
    0
  • A
    Aleks
    27-го декабря

    Глава СВР Нарышкин,одногруппник Путина по КГБ,который хоть не скрывает ,что еврей,давно работает на какую то разведку Запада,США или Израиля . Так что свой решает вопросы со своими в и́нтересах своих же ... Как служба СВР ,,не заметила,,все израильские разведки перед Майданом,?!😂 А как проси...ла Сирию? А как Азербайджан,если Нарышкин ,,крыша,,всех азербайджанских горских евреев в России и у него хорошие связи со службой Безопасности Азербайджана? А может и не прос ...Ла,а все по плану масонов-иллюминатов,ведь в Азербайджане давно процветает синагога Хабад США,тесные связи с Израилем и США с Великобританией... Вова уже весь бывший СССР про ..бал в чужих интересах. Если его не остановят,то сдаст и Россию.. ,,Мы ж ,гусские никогда не обманываем друг друга,,(Брат2)

    3
    7
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    27-го декабря

    В общем,согласно твоим "умозаключениям",если в кране нет воды,виноваты в том ж...ды.Ты бы таблеток каких-нибудь поел что ли или наоборот прекратил их есть.

    4
    1
Читать все комментарии

