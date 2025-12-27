Новый глава германской Федеральной разведывательной службы (BND, служба внешней разведки ФРГ) Мартин Егер провел телефонный разговор с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) немецкий телеканал WDR.

По его сведениям, разговор состоялся на прошлой неделе. Подобные прямые контакты между немецкой и российской сторонами происходят редко, обратили внимание журналисты. В самой разведывательной службе отказались комментировать разговор. «BND принципиально не дает публичных комментариев по поводу вопросов, касающихся деятельности разведки», — отметили в ведомстве.

Егер — не единственный глава западной разведслужбы, с которым Нарышкин переговорил в декабре. Как отмечал сам глава СВР, у него состоялся также «довольно продолжительный телефонный разговор» с новой главой британской службы внешней разведки МI6 Блейз Метревели. В опубликованном интервью ТАСС Нарышкин отмечал, что разговор состоялся «несколько дней назад».

Мартин Егер стал главой BND в середине сентября, до этого он с 2023 года был послом Германии в Киеве. На посту руководителя службы внешней разведки ФРГ Егер сменил Бруно Каля, который занимал эту должность с 2016 года.

Каль в бытность главой BND выражал опасения, что Россия «самое позднее в конце этого десятилетия» будет в состоянии напасть на НАТО. «Мы находимся в прямом противостоянии с Россией», — говорил Каль осенью 2024 года. В Кремле тогда отвергли утверждения об угрозе российского нападения на НАТО.

После выступления на заседании Совета безопасности России по признанию ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Нарышкин привлёк широкое внимание мировой прессы тем, что заметно дрожал и «неловко заикался», когда Путин публично отчитал его за «неловкий» ответ на вопрос президента о признании Донецкой и Луганской народных республик.