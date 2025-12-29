Парламент Алжира единогласно принял закон, объявляющий существовавший 130 лет французский колониальный режим государственным преступлением и требующий от Франции выплаты репараций и принесения извинений.

"Франция несет юридическую ответственность за колониальное прошлое Алжира, приведшее ко множеству трагедий", – говорится в законе. Среди перечисленных преступлений – ядерные испытания, внесудебные расправы, физическое и психологическое насилие, разграбление природных ресурсов.

В Алжире с 1960 по 1966 годы было проведено 21 французское ядерное испытание, мощностью от 1 до 70 килотонн.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал колониальный режим преступлением против человечности, однако воздержался от принесения извинений. Как ожидается, новый закон еще более осложнит отношения двух стран, находящиеся в глубоком кризисе.

Война за независимость Алжира — асимметричный военный конфликт между французской колониальной администрацией в Алжире и вооружёнными группировками, выступающими за независимость Алжира от Франции. Несмотря на фактическое военное поражение алжирских повстанцев, в силу ряда политических и экономических причин конфликт завершился их победой — признанием независимости Алжира Францией.

Алжирская война была сложным военно-политическим конфликтом, характеризовавшимся партизанскими действиями и проведением антипартизанских операций, городским терроризмом, использованием обеими сторонами пыток и внесудебных расправ. Она является одним из важнейших событий в истории Франции второй половины XX века, став причиной падения Четвёртой республики, двух путчей в армии и создания тайной ультранационалистической организации ОАС, пытавшейся путём террора заставить французское правительство отказаться от признания независимости Алжира. Дополнительную остроту конфликту придавал тот факт, что Алжир по действовавшему законодательству был неотъемлемой частью Франции, и некоторые слои французского общества воспринимали алжирские события как мятеж и угрозу территориальной целостности своей страны. Десятилетия спустя события 1954—1962 годов по-прежнему воспринимаются во Франции крайне неоднозначно; подтверждением этому является тот факт, что Национальное собрание лишь в 1999 году официально признало боевые действия в Алжире «войной» (до этого использовался термин «восстановление общественного порядка»).

Число жертв войны с трудом поддаётся оценке. На пике боевых действий в Алжире находилось более 400 тыс. французских военнослужащих. Потери французской армии сразу после завершения войны были оценены в 18 тыс. погибших; именно это цифра наиболее распространена. Некоторые источники приводят более высокие оценки — от 25 до 35 тыс. погибших; неясно, чем вызвано такое расхождение в цифрах.

По официальной французской статистике, в ходе войны было убито и пропало без вести 3300 «черноногих» пье-нуаров (pieds-noirs) — алжирцев французского происхождения. На территории Франции погибло 4300 человек — жертвы конфликта между алжирскими движениями.

Алжирские источники используют цифры от 1 миллиона до 1,5 миллиона погибших и 3 миллиона алжирцев, перемещённых в концлагеря, но большинство современных историков считает эту цифру завышенной.

Основываясь на пенсиях, выплаченных семьям погибших бойцов-муджахединов, как гражданских, так и военных, Бенжамен Стора даёт цифру приблизительно 150 000 убитых, то есть один боец из двух. Надо к этому добавить приблизительно 12 тысяч жертв внутренних конфликтов между Национальным алжирским Движением и Фронтом национального освобождения (одним из примеров кровавого противостояния между ними является резня в Мелузе — убийство активистами ФНО нескольких сотен сторонников Движения). Что касается «европейцев», этот автор пишет о 4500 человек.

Что касается гражданского населения, с учётом процесса сравнения по пирамиде возрастов, французские историки оценивают число погибших во время войны алжирцев от 300 000 и 400 000 (около 3 % населения). Солдаты карательных войск подвергали арабских женщин сексуальному насилию.

По мнению Алистера Хорна, автора классического исследования A Savage War of Peace, реальное число жертв находится где-то между французской и алжирской оценками.

После провозглашения независимости Алжира, вопреки соглашениям и контролю Международного Красного Креста, алжирцы-лоялисты мусульманского происхождения (так называемые харки), верные Франции и принимавшие участие в боевых действиях на её стороне, были арестованы, а многие из них были убиты. Число погибших харки колеблется, согласно различным источникам, от 10 до 150 тыс. человек. Наиболее правдоподобная оценка — от 15 до 30 тысяч.