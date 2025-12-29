Baltijas balss logotype
Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть 5 3965

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть

В передаче Tuvplānā на портале 1188.lv слово взял Имантс Ланцманис - историк, искусствовед, многолетний директор музея Рундальского дворца. Одной из тем беседы была Россия.

Ланцманис считает, что нам не нужно бояться вероятного нападения России, поскольку, по его мнению, это слишком бедная страна, она находится на грани банкротства и не может вторгнуться ни в одну из стран НАТО.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, против русских культивируется осознанная ненависть: "Я по-прежнему говорю на русском, если ко мне обращаются по-русски, но в то же время русская душа... они очень сильно подчинены власти, злой власти, которая в данный момент так же, как Ленин, Сталин... они подчинены ей, это гипноз. Это полное зомбирование таким драматическим массовым образом. Мне жаль русского народа, который Путин по сути уже погубил".

#Путин #НАТО #история #культура #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    из ГосАкт СССР

    В отношении нуллификации и прекращения действия и силы Конституций: Латвии - 15.02.2022; Эстонии - 28.06.2022 и Литвы - 25.10.2022 у Германии возникает обязательство перед Союзом ССР по дипломатическим каналам в 2022-2023 году подтвердить и заверить без оговорок Советское Правительство о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы, и иных Рейхскомиссариатов Гитлеровской Германии в исключительную пользу Союза ССР, где за возвращение территории Советской России без обременения и иных условий и за оптацию населения отвечает Шведская Корона, выступавшая 99 лет гарантом их существования как Республик, вошедших в состав Союза ССР, в которых существуют культурные автономии прибалтов, где в порядке оптации прибалты существуют как потомки крестьянских обывателей Российской Империи, на управление которыми претендует Польша, Франция, США, Великобритания и иные страны, предоставляющие им как бенефициариям гуманитарной защиты право на постоянное проживание на своей территории как трофейного населения или в Союзе ССР по выбору, достоинству и благочестию как союзных граждан или как вольноотпущенников, или же как иноверцев и инородцев по законам Российской Империи, при этом существующий правовой статус Германии, возникшей после 1945 года, указывает, что такое подтверждение и заверение о ликвидации германских оккупационных и погашения прав марионеточных Правительств Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов в пределах Союза ССР сделано Германией конклюдентно и по умолчанию, как акт состоявшейся полной безоговорочной военной и политической капитуляции Германии, её продолжателей, преемников, сателлитов и союзников перед Союзом ССР как Державой-Победителем по итогам Второй Мировой Войны, в противном случае с 2023 года в отношении Латвии, Эстонии и Литвы и иных Рейхскомиссариатов Германии вступают в силу, действуют и подлежат применению Союзом ССР положения и требования Статей 106-107 Устава ООН. В ответ Эстония как полноправный член НАТО, как фактического правопреемства Третьего Германского Рейха (1933-1945), выступила за денонсацию, ратифицированной в 2004 году Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение, но Парламент Эстонии отклонил и снял с обсуждения законопроект о денонсации Оттавской конвенции, и сообщила о подготовке правовой базы для увеличения морской зоны Республики в дополнение к территориальным водам страны.

    6
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    латыши созданы немецкими крестоносцами как обозное и вспомогательное население.

    62
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го декабря

    Многие дела нашего многонационального народа будут оплёваны. Прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Они всё ещё рассматривают Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток.

    И моё имя тоже будет оболгано. Мне припишут множество злодеяний. Особую ставку наши враги сделают на национализм на окраинах России и прежде всего на Украине и в Прибалтике. Они будут всячески разжигать рознь, они найдут предателей внутри народа. Вскормят их, дадут им деньги и оружие. И наступит момент, когда брат пойдёт на брата.

    Запад не пойдёт воевать своими руками, он слишком труслив и бережлив. Он заставит русских убивать русских. Они попытаются оторвать Украину от России, превратить её в антипод России и в плацдарм для последнего удара.

    Сила Запада – во лжи, сила России – в правде.

    Пока мы помним кто мы, нас не сломить. Но если они смогут стереть нашу память, если они заставят нас забыть подвиги отцов – мы погибнем!

    Вот это и есть завещание Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина) всем последующим поколениям русского народа.

    86
    5
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Одно из выступлений Путина -Русские,русские,русские...Какие такие русские... Русских вообще не было до 9 века в России.. Так любит русских,что русских осталось в России всего 89 млн (но мантра ,что 140 якобы) Как у нас мантра Страюмы,что латвийцев 2 млн. А после войны на Украине русских останется ещё меньше..😈👽👽👽

    7
    62
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го декабря

    торг компании в Прибалтике созданы как Рейхскомиссариаты Германии. отсюда и такая политика

    49
    4
Читать все комментарии

