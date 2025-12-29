Baltijas balss logotype
Зеленский и Путин могут поговорить впервые за 5 лет - Fox News 1 676

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский и Путин могут поговорить впервые за 5 лет - Fox News

Переговоры во Флориде могут открыть путь к прямому телефонному разговору между Киевом и Кремлем, который в США называют потенциальной "дипломатической победой".

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго может стать шагом к первому за более чем пять лет прямому телефонному разговору между президентом Украины и Владимиром Путиным. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника, именно возможность прямого звонка между Зеленским и Путиным рассматривается как ключевой прорыв в подготовке мирных переговоров.

"Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это было бы самым большим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе", - отметил источник на условиях анонимности.

В США такую перспективу уже называют "дипломатической победой" Дональда Трампа.

"Это была бы дипломатическая победа президента Трампа", - подчеркнул собеседник, добавив, что именно Трамп сейчас выглядит "самым успешным посредником", ведь между Зеленским и Путиным существует глубокое личное напряжение.

Путин отказывается

В то же время источник напоминает: главной преградой остается нежелание Путина говорить непосредственно с Зеленским. Последний раз они контактировали в 2020 году - после провала украинской спецоперации против боевиков ЧВК "Вагнер". С тех пор, по словам собеседника, Путин неоднократно отказывался от прямых разговоров, а возможные "окна" для контакта в 2024 году исчезли после операции украинской армии в Курской области.

Несмотря на это, в Вашингтоне считают, что нынешние переговоры с участием США могут заставить Москву пойти на прямой контакт. В центре обсуждений - поддерживаемый США 20-пунктный мирный план, который, по оценкам американских чиновников, уже выполнен примерно на 90% и который предусматривает необходимость прямой коммуникации между сторонами.

Зеленский, в свою очередь, публично подчеркивает, что для Украины ключевым условием любых договоренностей остаются юридически обязывающие гарантии безопасности от США.

"Для нас очень важно, чтобы был сигнал о том, что мы хотим юридически обязывающих гарантий безопасности", - заявил он.

В Белом доме и среди американских посредников признают: даже один телефонный звонок между Зеленским и Путиным может стать переломным моментом и первым реальным сигналом о готовности сторон перейти от кулуарных контактов к прямому диалогу.

#США #Украина #безопасность #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    29-го декабря

    Тут ведь как, могут поговорить, а могут не поговорить - 50 на 50. 🙂

    13
    2

