На российской военной радиостанции «Судного дня» начался целый концерт после угрозы РФ ударить по Украине в ответ на заявленную атаку на резиденцию Путина.

В частности, играет песня по мотивам "Бременских музыкантов", с текстом "мы вернем Донбасс российским людям".

Также играло "Лебединое озеро".

Радиостанция UVB-76, известная как "Жужжалка" или "радиостанция Судного дня", вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц, большую часть времени транслирует повторяющийся жужжащий сигнал (маркер), повторяющийся около 25 раз в минуту. Изредка маркер прерывается редкими голосовыми кодовыми сообщениями на русском языке. Иногда там запускают и музыку. Предполагается, что станция начала вещание в 1975 году.

Название "Судного дня" связано с ничем не подтвержденной легендой о том, что эта радиостанция якобы связана с ядерной системой РФ «Периметр» и излучает сигнал так называемой «Мёртвой руки», который вызовет ответный ядерный удар, если сигнал будет прерван в результате ядерной атаки против России.

Музыка в на этой частоте появляется не первый раз. В декабре 2024 года в эфире UVB-76 появились песня SHAMAN "Я русский", гимн СССР и фрагмент "Лебединого озера".