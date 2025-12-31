Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Марин Ле Пен посетит похороны Брижит Бардо, Эммануэль Макрон - нет 0 418

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Марин Ле Пен посетит похороны Брижит Бардо, Эммануэль Макрон - нет
ФОТО: пресс-фото

Французский национал-консервативный политик Марин Ле Пен на следующей неделе посетит похороны кинозвезды Брижит Бардо, сообщил во вторник представитель команды Ле Пен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в воскресенье отдал дань уважения Бардо, назвав её легендой XX века, не будет присутствовать на похоронах, сообщил источник в администрации президента.

Бардо, скончавшаяся в воскресенье в возрасте 91 года, в последние годы жизни подвергалась критике за свои антимиграционные взгляды и поддержку крайне правых сил. Она неоднократно была оштрафована за разжигание ненависти, в том числе в адрес мусульман.

Известная защитница прав животных, Бардо поддержала Ле Пен во время её участия в президентских выборах в 2012 и 2017 годах, назвав её современной Жанной д’Арк, которая может спасти страну.

Администрация президента предложила семье Бардо организовать государственную церемонию прощания с актрисой, но, как сообщил источник в офисе Макрона, ответа на это предложение не поступило.

Консервативный политик Эрик Сьотти выступил с инициативой провести национальные проводы Бардо, подобные тем, что были организованы в 2018 году для французской рок-звезды Джонни Холлидея, однако в левом политическом лагере эта идея вызвала несогласие.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор заявил, что выступает против, особенно потому, что Бардо «неоднократно была осуждена за расизм».

Фонд защиты животных имени Бардо сообщил, что её похороны состоятся 7 января в одной из церквей Сен-Тропе. Затем пройдёт частная церемония захоронения, место которой фонд не раскрыл.

Бардо жила в Сен-Тропе с 1958 года, когда приобрела дом в этом городе на Французской Ривьере. Ранее она говорила, что хочет быть похороненной в саду своего дома.

«Я предпочла бы покоиться там, а не на кладбище Сен-Тропе, где толпа идиотов может разрушить могилы моих родителей и бабушки с дедушкой», — сказала актриса в интервью газете Le Monde в 2018 году.

Мэр Сен-Тропе Сильви Сири сообщила местным СМИ, что последняя воля Бардо была выполнена, но не стала раскрывать подробности.

Четвёртым мужем Бардо был Бернар д’Ормаль, который был советником крайне правого политика Жан-Мари Ле Пена. Позднее его дочь Марин Ле Пен унаследовала руководство партией.

Читайте нас также:
#Франция #животные #расизм #национализм #похороны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео