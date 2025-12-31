Французский национал-консервативный политик Марин Ле Пен на следующей неделе посетит похороны кинозвезды Брижит Бардо, сообщил во вторник представитель команды Ле Пен, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в воскресенье отдал дань уважения Бардо, назвав её легендой XX века, не будет присутствовать на похоронах, сообщил источник в администрации президента.

Бардо, скончавшаяся в воскресенье в возрасте 91 года, в последние годы жизни подвергалась критике за свои антимиграционные взгляды и поддержку крайне правых сил. Она неоднократно была оштрафована за разжигание ненависти, в том числе в адрес мусульман.

Известная защитница прав животных, Бардо поддержала Ле Пен во время её участия в президентских выборах в 2012 и 2017 годах, назвав её современной Жанной д’Арк, которая может спасти страну.

Администрация президента предложила семье Бардо организовать государственную церемонию прощания с актрисой, но, как сообщил источник в офисе Макрона, ответа на это предложение не поступило.

Консервативный политик Эрик Сьотти выступил с инициативой провести национальные проводы Бардо, подобные тем, что были организованы в 2018 году для французской рок-звезды Джонни Холлидея, однако в левом политическом лагере эта идея вызвала несогласие.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор заявил, что выступает против, особенно потому, что Бардо «неоднократно была осуждена за расизм».

Фонд защиты животных имени Бардо сообщил, что её похороны состоятся 7 января в одной из церквей Сен-Тропе. Затем пройдёт частная церемония захоронения, место которой фонд не раскрыл.

Бардо жила в Сен-Тропе с 1958 года, когда приобрела дом в этом городе на Французской Ривьере. Ранее она говорила, что хочет быть похороненной в саду своего дома.

«Я предпочла бы покоиться там, а не на кладбище Сен-Тропе, где толпа идиотов может разрушить могилы моих родителей и бабушки с дедушкой», — сказала актриса в интервью газете Le Monde в 2018 году.

Мэр Сен-Тропе Сильви Сири сообщила местным СМИ, что последняя воля Бардо была выполнена, но не стала раскрывать подробности.

Четвёртым мужем Бардо был Бернар д’Ормаль, который был советником крайне правого политика Жан-Мари Ле Пена. Позднее его дочь Марин Ле Пен унаследовала руководство партией.