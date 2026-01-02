В новогоднюю ночь на фасад здания главного штаба эстонского ополчения Кайтселийт в центре Таллинна нанесли букву Z, пишет Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла подтвердила, что полиция отреагировала на инцидент. По ее словам, были просмотрены записи с близлежащих камер, но они, к сожалению, не охватывали место происшествия.

«Мы продолжаем выяснять обстоятельства», — сказала она.

Несколькими днями ранее в Таллинне символ российской агрессии Z нанесли на колонну у главного входа в здание Рийгикогу, и полицейские задержали нарушителя на месте происшествия.