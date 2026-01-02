Baltijas balss logotype
В новогоднюю ночь на стене главного штаба Кайтселийта появилась буква Z 1 1207

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
Postimees
Изображение к статье: В новогоднюю ночь на стене главного штаба Кайтселийта появилась буква Z

В новогоднюю ночь на фасад здания главного штаба эстонского ополчения Кайтселийт в центре Таллинна нанесли букву Z, пишет Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кадри Анн Салла подтвердила, что полиция отреагировала на инцидент. По ее словам, были просмотрены записи с близлежащих камер, но они, к сожалению, не охватывали место происшествия.

«Мы продолжаем выяснять обстоятельства», — сказала она.

Несколькими днями ранее в Таллинне символ российской агрессии Z нанесли на колонну у главного входа в здание Рийгикогу, и полицейские задержали нарушителя на месте происшествия.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    2-го января

    Zorro наверное оставил 🙂

    13
    1

