Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей 0 700

В мире
Дата публикации: 02.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
ФОТО: Global Look Press

Во Франции в новогоднюю ночь из-за пиротехники сгорели 813 автомобилей.

Во Франции в новогодние праздники более 800 автомобилей были сожжены. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В эфире заявили, что в ночь с 31 декабря на 1 января в общей сложности были сожжены 813 автомобилей. Из них 183 автомобиля загорелись из-за распространения на них огня.

В Таиланде в первые дни нового года в авариях на дорогах погибли около 120 человек, среди которых есть один россиянин.

Ранее независимый эксперт по пожарной безопасности Денис фон Мекк рассказал, что при использовании пиротехники и бенгальских огней в праздники следует внимательно изучить инструкцию и не применять их в алкогольном опьянении.

#пожар #новый год #Таиланд #протесты #безопасность #автомобили #телеканал
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
