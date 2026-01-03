После недельных протестов высший лидер теократического режима Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу заявил, что «возмутителям спокойствия нужно указать их место», фактически дав разрешение силам безопасности действовать против демонстрантов, пишет LETA со ссылкой на AP.

В протестах, начавшихся неделю назад из-за слабой экономики Ирана, погибли как минимум десять человек.

Государственное телевидение показало выступление 86-летнего Хаменеи в Тегеране, где он попытался отделить обеспокоенность протестующих по поводу падения курса риала от действий «подстрекателей к беспорядкам».

«Мы должны говорить с протестующими, чиновники обязаны вести с ними диалог», — заявил аятолла, однако подчеркнул: «Нет смысла разговаривать с мятежниками. Возмутителям спокойствия нужно указать их место».

Он также повторил утверждение иранских властей о том, что протесты якобы подогреваются иностранными силами, такими как Израиль и США, хотя никаких доказательств этим заявлениям Тегеран не предоставил. Аятолла обвинил «врага» также в падении курса иранского риала.

«Группа людей, подстрекаемых или нанятых врагом, прячется за торговцами и владельцами магазинов и скандирует лозунги против ислама, Ирана и Исламской Республики», — заявил он.

Протесты продолжаются после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил Иран, что если Тегеран «жестоко расправится с мирными протестующими», США «придут им на помощь».

Хотя остаётся неясным, как именно и собирается ли Трамп вмешиваться, его заявление вызвало немедленную и гневную реакцию со стороны властей теократического режима, которые пригрозили американским войскам на Ближнем Востоке. Предупреждение Трампа обрело дополнительный вес после того, как он в субботу заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро — давнего союзника Тегерана.

Эти протесты стали крупнейшими в Иране с 2022 года, когда по всей стране вспыхнули демонстрации после смерти 22-летней Джины Махсы Амини в полиции нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода. Однако нынешние акции пока не достигли масштаба и интенсивности тех протестов.

По данным базирующегося в США агентства Human Rights Activists News Agency, за последнюю неделю демонстрации прошли более чем в 100 населённых пунктах в 22 из 31 провинции Ирана.

Гражданское правительство Ирана во главе с реформатором Масудом Пезешкианом старается показать готовность к диалогу с протестующими. Однако Пезешкиан признал, что не может существенно повлиять на ситуацию, поскольку стоимость иранского риала резко упала, что и стало причиной первых протестов.

Тем не менее, несмотря на экономический фон, участники демонстраций скандируют лозунги против теократического режима. Тегерану не удаётся стабилизировать экономику в течение месяцев после июньской войны с Израилем, во время которой США также нанесли удары по ядерным объектам Ирана.

Недавно Иран объявил, что прекращает обогащение урана на всех объектах, тем самым подавая сигнал Западу о готовности к возможным переговорам по своей ядерной программе в обмен на смягчение санкций. Однако такие переговоры пока не состоялись, поскольку Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредили Тегеран не возобновлять свою ядерную программу.