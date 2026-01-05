Гутерриш: США не соблюдали международное право во время операции в Венесуэле!

США не соблюдали международное право во время своей военной операции в Венесуэле по похищению лидера страны Николаса Мадуро. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявление которого зачитала замгенсека по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает агентство Reuters.

«Я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены во время военных операции, имевшей место 3 января», — привела Дикарло слова генсека ООН.

Ранее сопредседатель партии «Союз90/Зеленые» Франциска Брантнер заявила, что действия США против Венесуэлы, включая кражу президента страны Николаса Мадуро, были актом «чистого империализма». Она также выразила опасения, что политика президента США Дональда Трампа означает откат к эпохе грубой силы, как инструмента внешней политики великих держав.

Также президент Колумбии Густаво Петро заявил, что готов «взяться за оружие» для защиты страны от американского лидера Дональда Трампа на фоне его угроз вторжения. После операции в Венесуэле он призвал колумбийского лидера «быть осторожным».