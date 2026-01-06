Baltijas balss logotype
Кадыров назначил своего 20-летнего сына вице-премьером Чечни 1 987

В мире
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадыров назначил своего 20-летнего сына вице-премьером Чечни
ФОТО: Youtube

Прокремлёвский лидер Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера региона, сохранив за ним также пост министра спорта, сообщает интернет-издание Kavkaz.Realii, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

О повышении Кадыров сообщил в мессенджере Telegram.

Он не уточнил, связано ли назначение сына на новый пост с ухудшением собственного состояния здоровья.

Незадолго до Нового года в СМИ появилась информация о том, что Кадыров был госпитализирован в Москве. Официального подтверждения этому не поступало.

Помимо Ахмата Кадырова, различные посты в правительстве Чечни занимают и другие родственники лидера республики.

Всего с органами власти связаны около 100 членов семьи Кадырова, и по этому показателю он занимает первое место в России.

Согласно данным издания Проект, на втором месте находится глава РФ Владимир Путин, у которого на руководящих должностях находятся более 20 родственников.

Читайте нас также:
#СМИ #коррупция #власть #родственники #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    6-го января

    Да не может быть. Никто даже о таком подумать не мог. Как там у сынишки, ещё от веса медалей кости не ломаются?

    12
    4

