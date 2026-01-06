Прокремлёвский лидер Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата исполняющим обязанности вице-премьера региона, сохранив за ним также пост министра спорта, сообщает интернет-издание Kavkaz.Realii, пишет LETA со ссылкой на RFE/RL.

О повышении Кадыров сообщил в мессенджере Telegram.

Он не уточнил, связано ли назначение сына на новый пост с ухудшением собственного состояния здоровья.

Незадолго до Нового года в СМИ появилась информация о том, что Кадыров был госпитализирован в Москве. Официального подтверждения этому не поступало.

Помимо Ахмата Кадырова, различные посты в правительстве Чечни занимают и другие родственники лидера республики.

Всего с органами власти связаны около 100 членов семьи Кадырова, и по этому показателю он занимает первое место в России.

Согласно данным издания Проект, на втором месте находится глава РФ Владимир Путин, у которого на руководящих должностях находятся более 20 родственников.