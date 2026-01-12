Baltijas balss logotype
Генсек ООН потрясен сообщениями о насилии в Иране 2 471

В мире
Дата публикации: 12.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Генсек ООН потрясен сообщениями о насилии в Иране

По словам Антониу Гутерриша, все иранцы должны иметь возможность без страха выражать недовольство. Председательница Европарламента высказалась в поддержку протестующих. В ходе протестов погибли сотни человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш потрясен сообщениями о чрезмерном применении силы властями Ирана в отношении протестующих, что привело к сотням погибших и еще большему числу раненых. Заявление главы всемирной организации обнародовано в воскресенье, 11 января.

"Все иранцы должны иметь возможность мирно и без страха выражать недовольство. Права на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний, закрепленные в международном праве, должны полностью уважаться и защищаться", - подчеркнул Гутерриш.

Он настоятельно призвал иранские власти проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от "ненужного или несоразмерного" применения силы.

Глава ООН также убежден, что Тегеран должен принять меры по обеспечению доступа к информации, включая восстановление связи.

Глава Европарламента - протестующим: Ваше время пришло

В поддержку демонстрантов высказалась и председательница Европарламента Роберта Метсола. Она обратилась в соцсети X к "смелым девушкам, студентам, мужчинам и женщинам на улицах", заявив: "Ваше время пришло". "Знайте, что любой режим, который блокирует коммуникацию, - это режим, который боится собственного народа", - указала Метсола.

По ее словам, Европа также должна осознать свой долг в сложившейся ситуации и начать действовать. "Иран будет свободным", - подчеркнула она.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, к 11 января в ходе протестов были убиты минимум 192 человека. Активисты опасаются, что реальное количество погибших может быть гораздо выше. В свою очередь базирующаяся в США правозащитная сеть HRANA оценила число жертв в 538.

Массовые протесты в Иране не стихают уже 16-й день

Ежедневные массовые акции протеста против руководства Ирана не прекращаются с 28 декабря 2025 года. Несмотря на жесткие действия иранских сил безопасности в отношении демонстрантов и блокировку интернета, на улицы Тегерана и других крупных городов страны вышли толпы протестующих. Демонстранты бьют по кастрюлям и скандируют лозунги "Смерть Хаменеи", адресуя свое послание верховному лидеру Ирана, водители автомобилей сигналили им в знак поддержки.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 10 января пригрозил подавить протесты. Обеспечение госбезопасности является для иранских военных "красной линией", поэтому "армия будет с применением силы охранять национальные интересы, стратегическую инфраструктуру страны и общественное имущество", заявил глава КСИР в эфире гостелевидения.

#Иран #права человека #ООН #Европарламент #протесты #свобода слова #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    12-го января

    В Турции проходят массовые протесты молодежи против сторонников шаха в стране -,,Шах-сионист.Убирайтесь из нашей страны, Присоединяюсь.Все сторонники сионизма должны покинуть Латвию.Есть много мест,где вас примут...А лучше ,может,на историческую Родину?Или предпочитаете не любить издалека,как Фаина Боруховна Певзнер?😈🔯

    3
    3
  • A
    Aleks
    12-го января

    И в то же время ООН не видит,как западные полицейские и полицейские США разгоняют мирные демонстрации протеста,не щадя даже женщин... Действительно,видеть надо только то,о чем просит или указывает Израиль своим в разных странах,которые ещё не признались как Трамп. ООН -это давно структурное подразделение еврейских нацистов,поэтому глубоко плевать на нее раз оттуда изъята резолюция,принятая в 1985 году,что ,,сионизм-самый страшный фашизм современности,,🔯👽😈

    4
    4

