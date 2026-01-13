Би-би-си заявит ходатайство об отклонении иска, поданного американским президентом в суд США из-за редактуры его выступления 6 января 2021 года в документальном фильме Panorama.

В декабре 2025 года президент США подал иск на сумму 5 млрд долларов (3,7 млрд фунтов стерлингов) в суд американского штата Флорида, обвинив Би-би-си в клевете и нарушении закона о торговых практиках.

Как следует из документов, поданных в суд в понедельник, 12 января, Би-би-си будет настаивать, что суд Флориды не имеет необходимой юрисдикции в отношении Би-би-си, что место проведения судебного разбирательства «ненадлежащее» и что Трамп «не сформулировал обоснованных требований».

Би-би-си ранее принесла Трампу извинения за монтаж его слов, но отклонила его требования о компенсации и не согласилась с тем, что есть основания для иска о клевете.

Корпорация также будет утверждать в суде, что программа Panorama не транслировалась в США и не порочила президента США.

Также представители Би-би-си планируют заявить, что президент Трамп не доказал, что документальный фильм нанес ему какой-либо реальный ущерб, с учетом того, что после выхода программы в эфир он был переизбран на второй президентский срок и, в частности, одержал убедительную победу во Флориде.

Трамп утверждает, что документальный фильм транслировался на стриминговом сервисе Britbox, что, по версии Би-би-си, не соответствует действительности.

Также корпорация заявит, что Дональд Трамп не вправе утверждать, что документальный фильм был опубликован с «фактическим злым умыслом».

Корпорация отмечает, что фрамент, ставший поводом для иска, длится около 15 секунд, в то время как хронометраж всей программы — примерно час. В фильме подробно показаны сторонники Трампа и сбалансированно освещен его путь к переизбранию.

Во время речи Трампа 6 января 2021 года, перед беспорядками в Капитолии США, он сказал собрашимся у здания: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов». Спустя 50 с лишним минут в том же выступлении он сказал: «И мы будем сражаться. Мы будем сражаться как черти».

В программе Panorama был показан видеофрагмент, в котором Трамп говорит: «Мы пойдем к Капитолию... и я буду там с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться как черти».

Би-би-си ранее признала, что такой монтаж создал «ложное впечатление», что Трамп «непосредственно призвал к насильственным действиям», но не согласилась с тем, что есть основания для иска о клевете.

В ноябре британские СМИ узнали о существовании и содержании внутреннего служебного документа Би-би-си, в котором была подвергнута критике редактура и монтаж выступления Трампа, это привело к отставке генерального директора корпорации Тима Дэйви и главы новостного отдела Деборы Тернесс.

В судебных документах, представленных в понедельник, 12 января, Би-би-си также просила суд «приостановить все другие процедуры раскрытия информации» — досудебный процесс, в ходе которого стороны обмениваются доказательствами и информацией — до принятия решения по ходатайству.

На случай продолжения дела в документах указывается предполагаемое время судебного разбирательства — 2027 год.