Проклятие «Дома Москвы» - В Риге не могут продать, в Вильнюсе - снести

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BNS
Изображение к статье: Проклятие «Дома Москвы» - В Риге не могут продать, в Вильнюсе - снести

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что обратился в прокуратуру с просьбой защитить общественный интерес при исполнении судебного решения о сносе недостроенного так называемого «Дома Москвы» в столице.

«Я не могу оставаться сторонним наблюдателем в этой ситуации — это место слишком важно для Вильнюса. У меня нет другого выбора, кроме как обратиться в прокуратуру по поводу необходимости защиты общественного интереса от бюрократических джунглей», — отметил Бенкунскас в комментарии, распространенном самоуправлением во вторник.

«Поэтому вчера я подписал такое прошение. Надеюсь, что публичность и юридическое внимание послужат мотивацией к действию, чтобы не прошло пять, шесть или семь лет без исполнения судебного решения. Мы должны побеждать Россию на всех возможных фронтах», — подчеркнул мэр Вильнюса.

Он отметил, что суд разрешил снос упомянутого здания, установив окончательный срок до октября 2022 года, а за организацию сноса «Дома Москвы» отвечает Государственная инспекция по планированию территорий и строительству.

«За четыре года едва удалось организовать один конкурс на проведение работ, и тот в итоге был признан несостоявшимся, так как ни один участник не подошёл. Для меня это выглядит как прискорбный пример бюрократизма. И крайне жаль, что он проявляется в таком важном вопросе», — раскритиковал действия инспекции Бенкунскас.

Эти заявления прозвучали после того, как в конце прошлого года Государственной инспекции по планированию территорий и строительству не удалось выбрать победителя конкурса на снос «Дома Москвы».

Как писало агентство BNS в декабре прошлого года, по версии инспекции, госзакупка не состоялась из-за необходимости гарантировать, что сложные работы по сносу в центре Вильнюса будут проведены в соответствии с высочайшими требованиями безопасности и профессионализма.

По данным инспекции, в конкурсе участвовали четыре компании: три из них не соответствовали квалификационным требованиям, а ещё одна не предоставила вовремя запрашиваемые документы.

Инспекция смогла продолжить конкурс после того, как в октябре прошлого года Верховный суд Литвы отклонил жалобу одного из участников — компании Vilniaus BDT. Это оставило в силе решение Апелляционного суда от 9 сентября о том, что данная компания была исключена из конкурса законно.

Идея строительства «Дома Москвы» на перекрестке улиц Ринктинес и А. Юозапавичяус развивалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра российской столицы Юрия Лужкова в Вильнюс. Тогда же было решено реализовать аналогичный проект «Дома Вильнюса» в Москве.

«Дом Москвы» должен был стать центром культурного и делового сотрудничества, целью которого было создание и развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство, и работы начались. Однако после аннексии Крыма Россией в 2014 году от идеи «Дома Москвы» постепенно начали отказываться.

В декабре 2016 года Вильнюсский участковый суд признал выданное муниципалитетом разрешение на строительство недействительным и обязал застройщика — государственное учреждение «Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы"» — получить новое разрешение и перестроить здание в соответствии с ним.

Поскольку учреждение этого не сделало, его обязали снести здание. В случае невыполнения этого требования право организовать снос было предоставлено Государственной инспекции по планированию территорий и строительству. В феврале 2020 года суд продлил срок исполнения решения на два года, окончательный срок истек в октябре 2022 года.

#Литва #строительство #прокуратура #Россия #бюрократия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    "Дома Москвы" заражены спецвирусом КГБ! У тех, кто желает снести или украсть и продать, на лбу триколор образуется.и по ночам Путин снится. :)

    91
    1

Видео