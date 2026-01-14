Baltijas balss logotype
Число погибших во время протестов в Иране возросло как минимум до 2571 человека – активисты

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Число погибших во время протестов в Иране возросло как минимум до 2571 человека – активисты
ФОТО: twitter

Во время продолжающихся протестов в Иране было убито как минимум 2571 человек, сообщила в среду утром базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists News Agency, пишет LETA со ссылкой на AP.

Это число жертв больше, чем в любом другом протестном или мятежном движении в Иране за последние десятилетия, и напоминает хаос исламской революции 1979 года.

По данным организации, из общего числа погибших 2403 человека были участниками протестов, а 147 – связаны с правительством. Среди жертв — 12 детей, а также девять мирных жителей, не участвовавших в протестах.

Свыше 18 000 человек были задержаны, сообщила Human Rights Activists News Agency.

Иранское государственное телевидение впервые признало большое количество погибших, процитировав некое должностное лицо, заявившее, что в стране "много мучеников", объяснив задержку в публикации данных тем, что умерло много тяжело раненых. Однако официальное заявление прозвучало только после того, как активисты обнародовали данные о жертвах.

Протесты начались в конце декабря, их спровоцировали глубокий экономический кризис и стремительное падение курса национальной валюты.

Изначально на улицы Тегерана вышли торговцы. Затем протесты распространились по всей стране и были направлены уже против всей иранской власти.

#Иран #протесты #экономический кризис #правительство #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    14-го января

    30 лет после развала СССР Израиль и США создают террористические сети по всему миру,организуют войны,стравливают страны ,меняют правительства и захватывают ресурсы. И как только кто то им противостоит,то тот антисемит,враг Израиля и США,потому как хочет страна быть суверенной,но нет ,она должна быть под контролем и бюджет и финансовые потоки должны принадлежать евреям Израиля и США(не тем евреям,которые исповедуют иудаизм и сами против сионизма и Израиля) А сионисты -это даже не евреи Это общность криминальных личностей ,использующих Холокост и антисемитизм в своих фашистских интересах

    5
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    Ай, яй, яй! Какой кошмар! Позицию физически уничтожают. А то что Израиль стёр с лица Земли Сектор Газа с ни в чем неповинным детьми, женщинами, пожилыми людьми. Десятки тысяч убиты ударами авиацией Цехал. Это нормально или просто уже забыли?

    14
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го января

    Да всем глобально на это пофуй. Вон, в сирии, названая и лобызающаяся НЕ террористическая"власть" просто иноверческих жителей в трупаков аж рвами конвеерила (и продолжает) . И чего? Да всё офуенно. Сосётся дальше в засос с евроглобалисткой петушнёй. Костюмчик только напердолил, чтоб сразу людоедом не казатся. Или там недавняя резня и расстрелы христиан в юар...

    13
    2
Читать все комментарии

