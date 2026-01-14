Во время продолжающихся протестов в Иране было убито как минимум 2571 человек, сообщила в среду утром базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists News Agency, пишет LETA со ссылкой на AP.

Это число жертв больше, чем в любом другом протестном или мятежном движении в Иране за последние десятилетия, и напоминает хаос исламской революции 1979 года.

По данным организации, из общего числа погибших 2403 человека были участниками протестов, а 147 – связаны с правительством. Среди жертв — 12 детей, а также девять мирных жителей, не участвовавших в протестах.

Свыше 18 000 человек были задержаны, сообщила Human Rights Activists News Agency.

Иранское государственное телевидение впервые признало большое количество погибших, процитировав некое должностное лицо, заявившее, что в стране "много мучеников", объяснив задержку в публикации данных тем, что умерло много тяжело раненых. Однако официальное заявление прозвучало только после того, как активисты обнародовали данные о жертвах.

Протесты начались в конце декабря, их спровоцировали глубокий экономический кризис и стремительное падение курса национальной валюты.

Изначально на улицы Тегерана вышли торговцы. Затем протесты распространились по всей стране и были направлены уже против всей иранской власти.