Из-за морозов спрос на ночлежки вырос — мест пока хватает 0 124

В мире
Дата публикации: 14.01.2026
Rus.lsm.lv
В ночь на 14 января в приютах Риги находилось почти 600 человек, а при снижении температуры до -10 градусов приюты переходят на круглосуточный режим работы. В других регионах Латвии в холодное время также растет спрос на ночлег, однако в целом за последние годы приюты отмечают сокращение числа людей без крова, сообщает Латвийское радио.

Представитель Департамента благосостояния Рижской думы Алдис Страпцанс подтвердил, что спрос традиционно возрастает в январе и феврале, и нынешний год не стал исключением. Сейчас в приютах Риги находятся почти 600 человек, при этом свободные места еще есть — особенно в ночлежках, расположенных дальше от центра, на улицах Мазюмправас и Латгалес.

По словам Страпцанса, около 80% клиентов приютов — мужчины, преимущественно предпенсионного возраста. У многих из них есть проблемы со здоровьем, в том числе зависимости, что осложняет поиск работы и постоянного жилья.

«Этой ночью в приютах ночевали в общей сложности 598 человек. Таким образом, в Риге у нас есть два муниципальных приюта, и мы еще покупаем услуги в четырех местах у организаций, с которыми заключены договоры. Сейчас общее количество мест — 655. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и уровень загрузки, и при необходимости можем увеличить число мест до 700», — рассказал Страпцанс.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом рост спроса пока не наблюдается, однако если рассматривать последние три года, заметна общая тенденция к снижению числа клиентов: ранее бывали периоды, когда в приютах находилось до 700 человек.

В холодную погоду люди чаще сами обращаются в ночлежки, однако нередки и случаи, когда бездомных доставляют туда полиция или мобильные бригады. Жителей Риги также призывают сообщать, если они замечают людей, ночующих на улице в мороз.

Руководитель ночного приюта Красного Креста Катрина Анна Круклите подтвердила, что с наступлением морозов 14 января в приюте на улице Гайзиня, 7, людей стало больше. В среднем там находятся около 90 человек без жилья — это больше, чем обычно, но ситуация не критическая: приют при необходимости может принять до 100 человек и никому не отказывает в ночлеге.

В свою очередь руководитель Вентспилсского отделения Латвийского объединения самаритян Андис Сукурс сообщил, что и в приюте Вентспилса в морозы людей стало больше, но незначительно: из 30 мест сейчас занята примерно половина. По его словам, в последние годы число бездомных в целом не растет, однако этой зимой чаще наблюдается тенденция, когда люди без жилья самостоятельно находят заброшенные дома, что представляет опасность.

«Есть один неприятный момент: многие люди не пользуются услугами приютов, а находят бесхозные дачи или летние домики. Это довольно опасно — они не предназначены для зимы, их перетапливают, возникают пожары и другие риски. По моему мнению, в этом году таких случаев больше, чем раньше», — отметил Сукурс.

Он также призвал жителей быть внимательными и сообщать муниципальной полиции, если они замечают бездомных, живущих в неподходящих условиях: «Потому что проблем потом гораздо больше, чем если они своевременно будут доставлены к нам».

Представители приютов добавили, что в это время особенно востребованы пожертвованные теплые вещи и обувь, прежде всего мужские. Их можно передать в приюты в регионах, а в Риге — в дневной центр на улице Католю, 57.

Тем временем в ночном приюте Объединения самаритян в Валмиере всего 12 мест, и сейчас услугами постоянно пользуются 7 человек. Для сравнения — в это же время год назад там постоянно находились лишь 2 человека.

Читайте нас также:
#благотворительность #Латвия #зима #социальная помощь #безопасность #бездомные #пожертвования
Оставить комментарий

