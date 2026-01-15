Власти Ирана ограничили полеты над страной до утра 15 января. Ранее сообщалось, что США могут ударить по Ирану в течение суток, пишет DW.

Иран временно закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением. Об этом сообщается на сайте Федерального управления авиации Ирана вечером в среду, 14 января.

В первоначальном уведомлении ограничения вводились на два часа, затем они были продлены до 07:30 следующего дня по местному времени, передает агентство AP.

Current air traffic over Iran now (none) compared to the same time last week. pic.twitter.com/zsnQq3ahvQ — Flightradar24 (@flightradar24) January 15, 2026

14 января европейский чиновник сообщил Reuters, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов. Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "очень жесткими действиями", если власти начнут выносить смертные приговоры в отношении протестующих.

Трамп: Казни протестующих в Иране не планируются

Президент США Дональд Трамп 14 января заявил, что ему "из достоверных источников" известно, что казни протестующих в Иране больше не планируются. Ранее в тот же день руководитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что власти должны в ускоренном порядке провести судебные разбирательства в отношении 18 000 человек, задержанных в ходе протестов , и вынести части из них смертные приговоры.

В то же время глава МИД Ирана в интервью FOX News подчеркнул, что у Ирана "вообще нет планов вешать людей".

США эвакуируют военных с базы в Катаре

Между тем США 14 января рекомендовали части военных и сотрудников временно покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре - важнейшую военную базу США на Ближнем Востоке, сообщают Reuters и AFP, а также телеканал CNN со ссылкой на источники. Американский представитель в разговоре с AP назвал этот шаг мерой предосторожности.

На авиабазе США в Катаре постоянно дислоцируется около 10 000 военнослужащих и гражданских сотрудников. Она также служит командным центром американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Протесты в Иране

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления , однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Норвегии, в ходе протестов погибли не менее 3428 человек, задержаны более 10 тысяч.

DW