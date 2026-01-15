Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иран закрыл небо на фоне сообщений о возможной атаке США 0 329

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Иран закрыл небо на фоне сообщений о возможной атаке США
ФОТО: пресс-фото

Власти Ирана ограничили полеты над страной до утра 15 января. Ранее сообщалось, что США могут ударить по Ирану в течение суток, пишет DW.

Иран временно закрыл свое воздушное пространство для всех самолетов, кроме международных рейсов с ранее полученным разрешением. Об этом сообщается на сайте Федерального управления авиации Ирана вечером в среду, 14 января.

В первоначальном уведомлении ограничения вводились на два часа, затем они были продлены до 07:30 следующего дня по местному времени, передает агентство AP.

14 января европейский чиновник сообщил Reuters, что США могут атаковать Иран в течение 24 часов. Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "очень жесткими действиями", если власти начнут выносить смертные приговоры в отношении протестующих.

Трамп: Казни протестующих в Иране не планируются

Президент США Дональд Трамп 14 января заявил, что ему "из достоверных источников" известно, что казни протестующих в Иране больше не планируются. Ранее в тот же день руководитель судебной власти Ирана Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что власти должны в ускоренном порядке провести судебные разбирательства в отношении 18 000 человек, задержанных в ходе протестов , и вынести части из них смертные приговоры.

В то же время глава МИД Ирана в интервью FOX News подчеркнул, что у Ирана "вообще нет планов вешать людей".

США эвакуируют военных с базы в Катаре

Между тем США 14 января рекомендовали части военных и сотрудников временно покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре - важнейшую военную базу США на Ближнем Востоке, сообщают Reuters и AFP, а также телеканал CNN со ссылкой на источники. Американский представитель в разговоре с AP назвал этот шаг мерой предосторожности.

На авиабазе США в Катаре постоянно дислоцируется около 10 000 военнослужащих и гражданских сотрудников. Она также служит командным центром американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Протесты в Иране

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе Ирана. Власти начали подавлять выступления , однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в стране не работает интернет. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Норвегии, в ходе протестов погибли не менее 3428 человек, задержаны более 10 тысяч.

DW

Читайте нас также:
#Иран #США #авиация #протесты #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео