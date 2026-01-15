Этим летом в Европейском союзе (ЕС) вступит в силу директива о праве на ремонт, которая возлагает на производителей большую ответственность, чем ранее, за обеспечение ремонтопригодности своей продукции.

Цель новой директивы — расширить возможности потребителей по ремонту техники и других устройств, одновременно усилив ответственность производителей за ремонтопригодность продукции.

Новая директива предусматривает, что:

производители будут обязаны обеспечивать доступность запасных частей, диагностических инструментов и сервисной информации, необходимых для ремонта; будет поощряться более длительный срок службы устройств и их лучшая ремонтопригодность; цель — сократить объем электронных отходов, которые в Европе составляют миллионы тонн в год.

Почему эта директива важна?

Устойчивость и экология: более долгий срок службы устройств означает меньшее количество отходов и меньший расход ресурсов. Укрепление прав потребителей: люди смогут ремонтировать устройства без лишних препятствий или чрезмерно высоких цен. Ответственность производителей: компании будут мотивированы создавать более качественные и легко ремонтируемые продукты. В рамках политики Европейского зеленого курса такая практика рассматривается как важный шаг в борьбе с чрезмерным потреблением и загрязнением окружающей среды.

Что получат потребители?

Более широкий доступ к запасным частям и информации о ремонте; возможность ремонтировать устройства в независимых сервисах или самостоятельно; потенциально более низкие расходы на ремонт. Даже после окончания гарантии ремонт устройства станет более реальной и доступной альтернативой покупке нового.

Какие устройства это затронет?

Директива в основном будет распространяться на:

бытовую технику — стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины; электронику — телевизоры, компьютеры и т.д.; различные технологические устройства, для которых в настоящее время возможности ремонта ограничены.

Что говорят мастера по ремонту бытовой техники?

Двери мастерской Centralservice, которая работает в Пярну уже несколько десятилетий и специализируется на ремонте бытовой техники и электроники, открываются каждые несколько минут. По словам техника с 30-летним стажем Марта Рандме, люди все чаще стараются ремонтировать свою бытовую технику. «Чаще всего я ремонтирую кофейные автоматы и посудомоечные машины. Также телевизоры, которые падают и разбиваются», — рассказал Рандме.

Рандме — человек старой школы, которому нравится чинить вещи. Молодежь неохотно идет в эту сферу, да и сама суть ремонта со временем изменилась.

«Техника становится все более сложной. По сути, почти нечего ремонтировать. В основном это просто замена какого-то модуля или блока — это уже неинтересно. Чем старше и проще устройство, тем больше возможностей его починить. С устройствами, в которых есть программное обеспечение, это уже сложно», — поясняет Рандме.

По его мнению, срок службы современной бытовой техники становится все короче, и это делается сознательно, чтобы побуждать людей к более активному потреблению.

«Вещи производятся так, чтобы выдержать гарантийный срок, если повезет. При нынешнем уровне технологий ведь можно было бы производить гораздо более качественные устройства», — подчеркнул техник.

Целесообразность ремонта часто зависит от цены, но, как выясняется, цена не всегда является решающим фактором. Важны также эмоциональная ценность и практическая необходимость. «Иногда приходится говорить: “Послушайте, эта вещь настолько старая — вы шутите? За эти же деньги вы можете купить новую”. Если стоимость ремонта превышает половину стоимости устройства, мы всегда консультируемся с клиентом, обсуждаем, взвешиваем. И бывает, что человек настолько привык к своей вещи, что выбирает ремонт», — рассказывает Рандме.

Техник Аво Оолберг уже более 35 лет ремонтирует бытовую технику в Пайде. Он отмечает, что сейчас у людей больше техники, чем несколько десятилетий назад, и ремонтируемых устройств хватает. «Чаще всего привозят стиральные и посудомоечные машины. Холодильники привозят значительно реже», — отмечает член правления компании Oolberg ja Ko Аво Оолберг. По его мнению, это связано с тем, что в холодильниках часто используются детали, которые невозможно заменить.

Оолберг также подчеркнул, что любая бытовая техника требует обслуживания, однако часто она неправильно используется или эксплуатируется без должной аккуратности. «Очень часто ошибка допускается уже на этапе установки. Если это исправить, старая техника может служить еще много лет», — пояснил он.