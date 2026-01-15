Baltijas balss logotype
Стало известно о подготовке Британией спецназа для захвата российских танкеров 1 483

Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о подготовке Британией спецназа для захвата российских танкеров
ФОТО: Global Look Press

The Times: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота» России.

Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота, сообщает издание The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

Согласно информации издания, проведением операции, скорее всего, займется Особая лодочная служба — элитное подразделение королевских военно-морских сил.

Ранее Великобритания представила программу «Атлантический бастион», целью которой является борьба с «подводными угрозами со стороны России» в Северной Атлантике.

    Антимонетарист
    15-го января

    Бриты всегда были пиратами! Ничего удивительного.

Видео