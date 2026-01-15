Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота, сообщает издание The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.

Согласно информации издания, проведением операции, скорее всего, займется Особая лодочная служба — элитное подразделение королевских военно-морских сил.

Ранее Великобритания представила программу «Атлантический бастион», целью которой является борьба с «подводными угрозами со стороны России» в Северной Атлантике.