The Times: Британия готовит спецназовцев для захвата танкеров «теневого флота» России.
Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота, сообщает издание The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере.
Согласно информации издания, проведением операции, скорее всего, займется Особая лодочная служба — элитное подразделение королевских военно-морских сил.
Ранее Великобритания представила программу «Атлантический бастион», целью которой является борьба с «подводными угрозами со стороны России» в Северной Атлантике.
