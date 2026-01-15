В Париже в среду были задержаны 50 протестующих фермеров, ворвавшихся в здание Министерства сельского хозяйства, выражая возмущение реакцией правительства на проблемы отрасли, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Французские фермеры с декабря проводят акции протеста и блокируют дороги, выражая недовольство аграрной политикой страны.

Несмотря на обещание премьер-министра Себастьяна Лекорню принять «чрезвычайный законопроект», который должен облегчить положение фермеров, некоторые из них в среду продолжили блокировки и протесты. Спорадические акции планируются и в четверг.

Около 100 членов профсоюза «Крестьянская конфедерация» (Confédération Paysanne) прорвались в часть здания министерства, удерживая её в течение часа, чтобы выразить осуждение аграрной политике правительства.

Полиция сообщила, что 50 человек были задержаны и взяты под стражу по обвинению в «нарушении общественного порядка» и нескольких «уголовных правонарушениях».

Представитель министерства подал жалобу, добавили в полиции.

«Крестьянская конфедерация» сообщила о задержании 52 человек и призвала собраться у полицейского участка на севере Парижа, чтобы осудить «постоянное неуважение» правительства к фермерам.

«Министерство сельского хозяйства подало жалобу на мирную акцию, проведённую без какого-либо насилия», — говорится в заявлении профсоюза, в котором содержится призыв освободить активистов.

Во вторник Лекорню заявил, что поручил министру сельского хозяйства Анни Женева подготовить «чрезвычайный аграрный законопроект» для решения проблем фермеров.

Однако фермерские объединения выступают против этого законопроекта, считая его недостаточным.