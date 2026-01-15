Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Во Франции задержаны 50 фермеров после проникновения в здание министерства 0 117

В мире
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во Франции задержаны 50 фермеров после проникновения в здание министерства
ФОТО: Youtube

В Париже в среду были задержаны 50 протестующих фермеров, ворвавшихся в здание Министерства сельского хозяйства, выражая возмущение реакцией правительства на проблемы отрасли, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Французские фермеры с декабря проводят акции протеста и блокируют дороги, выражая недовольство аграрной политикой страны.

Несмотря на обещание премьер-министра Себастьяна Лекорню принять «чрезвычайный законопроект», который должен облегчить положение фермеров, некоторые из них в среду продолжили блокировки и протесты. Спорадические акции планируются и в четверг.

Около 100 членов профсоюза «Крестьянская конфедерация» (Confédération Paysanne) прорвались в часть здания министерства, удерживая её в течение часа, чтобы выразить осуждение аграрной политике правительства.

Полиция сообщила, что 50 человек были задержаны и взяты под стражу по обвинению в «нарушении общественного порядка» и нескольких «уголовных правонарушениях».

Представитель министерства подал жалобу, добавили в полиции.

«Крестьянская конфедерация» сообщила о задержании 52 человек и призвала собраться у полицейского участка на севере Парижа, чтобы осудить «постоянное неуважение» правительства к фермерам.

«Министерство сельского хозяйства подало жалобу на мирную акцию, проведённую без какого-либо насилия», — говорится в заявлении профсоюза, в котором содержится призыв освободить активистов.

Во вторник Лекорню заявил, что поручил министру сельского хозяйства Анни Женева подготовить «чрезвычайный аграрный законопроект» для решения проблем фермеров.

Однако фермерские объединения выступают против этого законопроекта, считая его недостаточным.

Читайте нас также:
#Франция #протесты #фермеры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шрёдер отказался передать документы о беседах с Путиным
Изображение к статье: Равнение на флаг у них в крови. Иконка видео
Изображение к статье: Незаменимый транспорт для путешествий по снегу и льду. Иконка видео
Изображение к статье: Генсек ООН: мировые лидеры «обрекают международное сотрудничество на гибель»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
Техно
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео