Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) в пятницу рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана, поскольку страна находится в состоянии повышенной настороженности из-за угрозы военного удара со стороны США, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

«С учётом текущей ситуации и потенциальной военной активности США, в результате которой силы противовоздушной обороны Ирана находятся в повышенной боевой готовности, в настоящее время существует повышенный риск ошибочной идентификации», — говорится в заявлении EASA.

«Наличие широкого спектра вооружения и систем ПВО, а также возможное их применение в сочетании с непредсказуемой реакцией государства и вероятной активацией ракетных комплексов типа "земля — воздух" создают высокий риск для гражданской авиации на всех высотах и эшелонах», — подчёркивает агентство.

В Иране 28 декабря начались протесты из-за роста стоимости жизни, которые переросли в выступления против клерикального режима. По данным, в ходе протестов были убиты не менее 3428 человек, свыше 10 000 задержаны.

До среды США угрожали Ирану военными действиями, если тот не откажется от планов казнить задержанных участников протестов. После предупреждений союзников США в Персидском заливе о региональных последствиях Вашингтон пошёл на уступки, хотя в четверг вновь заявил, что «все варианты всё ещё рассматриваются».

Президент США Дональд Трамп в четверг поблагодарил власти Ирана за отмену «всех запланированных повешений». Ранее он пригрозил Тегерану «серьёзными последствиями» в случае продолжения репрессий против протестующих.