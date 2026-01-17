Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тихановская переедет из Литвы в Польшу – источники 4 1299

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тихановская переедет из Литвы в Польшу – источники
ФОТО: twitter

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Вильнюсе, вместе со своей командой переедет из Литвы в соседнюю Польшу, сообщили агентству AFP несколько человек из её окружения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В ближайшее время она вместе с командой переедет в Варшаву, сообщили AFP четыре представителя её штаба и источник в Министерстве иностранных дел Польши.

Её помощник Денис Кучинский рассказал журналистам, что муж Тихановской, Сергей Тихановский, который в прошлом году был освобождён из тюрьмы, в настоящее время находится в США по соображениям безопасности.

На этой неделе Тихановская встретилась в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким.

В октябре Литва сократила уровень охраны Тихановской и её офиса. Дом и офис белорусского оппозиционного лидера всё ещё охраняются, однако личная охрана на территории Литвы и за её пределами больше не предоставляется.

Это решение вызвало широкую дискуссию. Звучало мнение, что оно носит политический характер и является уступкой тем, кто считает, что Тихановской придаётся чрезмерное значение и на её безопасность тратится слишком много ресурсов. До сих пор охрана Тихановской обходилась Литве примерно в миллион евро в год.

Служба охраны руководства начала охранять Тихановскую в 2020 году, когда она прибыла в Литву после того, как была вынуждена покинуть Беларусь.

Читайте нас также:
#Литва #Польша #безопасность #оппозиция #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го января

    Она говорила, что всю жизнь мечтала только жарить котлеты. Теперь у неё сбываются мечты!

    8
    1
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Отработанный материал если денег ни накопила , будет туалеты чистить под старость

    16
    0
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    17-го января

    Какая потеря для Литвы! Как же без мадам жить то будут???

    18
    1
  • Е
    Ехидный
    17-го января

    тетка для всех уже превратилась в старый чемодан без ручки - и выбросить жалко , и носить тяжело !!!

    55
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео