Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая сейчас проживает в Вильнюсе, вместе со своей командой переедет из Литвы в соседнюю Польшу, сообщили агентству AFP несколько человек из её окружения, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В ближайшее время она вместе с командой переедет в Варшаву, сообщили AFP четыре представителя её штаба и источник в Министерстве иностранных дел Польши.

Её помощник Денис Кучинский рассказал журналистам, что муж Тихановской, Сергей Тихановский, который в прошлом году был освобождён из тюрьмы, в настоящее время находится в США по соображениям безопасности.

На этой неделе Тихановская встретилась в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким.

В октябре Литва сократила уровень охраны Тихановской и её офиса. Дом и офис белорусского оппозиционного лидера всё ещё охраняются, однако личная охрана на территории Литвы и за её пределами больше не предоставляется.

Это решение вызвало широкую дискуссию. Звучало мнение, что оно носит политический характер и является уступкой тем, кто считает, что Тихановской придаётся чрезмерное значение и на её безопасность тратится слишком много ресурсов. До сих пор охрана Тихановской обходилась Литве примерно в миллион евро в год.

Служба охраны руководства начала охранять Тихановскую в 2020 году, когда она прибыла в Литву после того, как была вынуждена покинуть Беларусь.