Фон дер Ляйен недовольна действиями США 3 933

В мире
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фон дер Ляйен недовольна действиями США
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: введение США пошлин угрожает трансатлантическим отношениям.

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении стран — членов Евросоюза из-за Гренландии, могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях. На это указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Введение пошлин подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной нисходящей спирали», — написала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европа, несмотря ни на что, останется единой и скоординированной, и будет привержена защите своего суверенитета.

17 января Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против некоторых стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии.

#США #Дональд Трамп #Гренландия #суверенитет #Урсула Фон Дер Ляйен #Евросоюз #торговая война #политика
Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    18-го января

    Где деньги есть, там святых нет.

    7
    0
  • A
    Aleks
    18-го января

    Еврейская история- это́ европейская история Еврейская культура -это Европейская культура. Поэтому евреи должны процветать,Чтобы процветала Европа Фон Дер Ляйнен. Как понял,после процветания евреев,денег на остальных уже не остаётся,да и не понятно,до каких заоблачных вершин должны процветать евреи?!😎🔯👽😈

    11
    4
  • A
    Aleks
    18-го января

    У Европы есть суверенитет?Она давно захвачена,просто уже стало тесновато и те ,кто обладает большей силой,начнет отнимать у других,у которых сил поменьше. И меня это радует -пусть эти ,,богоизбранные,,хоть поубивали друг друга или пересажают.😂 ,,Никогда евреи не жили так хорошо как при Путине,,Главный раввин России. В России арестован бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский ,который накопил 1,6 млрд рублей из бюджета на 77 объектов недвижимости ,на десять автомобилей премиум класса,не считая,как обычное,коллекции часов и вин. Обвиняется вместе с женой в даче взятки в 246 млн рублей... 😂😂😂 Тоже и на Украине.,где евреи уже дебанят евреев.😂😀😀 Красота!!!

    13
    5
Читать все комментарии

