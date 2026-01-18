Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении стран — членов Евросоюза из-за Гренландии, могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях. На это указала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

«Введение пошлин подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной нисходящей спирали», — написала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Европа, несмотря ни на что, останется единой и скоординированной, и будет привержена защите своего суверенитета.

17 января Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против некоторых стран Европейского союза из-за ситуации вокруг Гренландии.