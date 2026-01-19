Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

64-летний российский философ призвал к Апокалипсису 0 618

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В детстве на него сильно повлиял отец - генерал военной разведки.

В детстве на него сильно повлиял отец - генерал военной разведки.

Дугин давно уже не просто идеолог, а встраивается в российское образование.

Идеолог «русского мира» и философ Александр Дугин на фоне продолжающейся четвертый год войны с Украиной и новых ударов системой «Орешник» заявил, что «в свете нынешних событий всем русским людям, кто пока еще по каким-то причинам не крещен, надо бы незамедлительно креститься».

Он отметил, что нельзя быть уверенными, что скоро не наступит вечность, и тогда будет поздно: «Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Вероятно, этот момент свободы с нами совсем ненадолго. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности». Дугин также порекомендовал поступить правильно именно сейчас. «Наша вера в Спасителя. Нас никто не спасет, кроме Него. Вот к Нему мы и должны идти. Не медля», — написал Дугин в своем блоге. По его мнению, ставки для России так повысились, что надо думать о новых действиях со стороны России и более страшных и катастрофических шагах.

Александр Гельевич Дугин (род. 7 января 1962, Москва) — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик, общественный деятель и пропагандист. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ. Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ.

Лидер Международного евразийского движения. Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва и Тегеранского университета. Приглашённый профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай).

В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы».

Взгляды Дугина оцениваются рядом исследователей как фашистские. Сам философ всегда отрицал эти обвинения, причисляя себя к собственной «четвёртой политической теории», которая, по его мнению, должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС). Дугин долгое время призывал к убийству украинцев, ко вторжению в Украину и её аннексии.

С 2014 года внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года внесён в санкционные списки США, Канады и ряда других стран

МГУ имени М. В. Ломоносова вслед за Российским государственным гуманитарным университетом ввели для своих студентов курс Дугина. На факультете политологии МГУ проводят лекции цикла «Введение в вестернологию. Политический аспект», на котором философ рассказывает, что такое «сатанинский запад» и как его изучать.

Великобритания в прошлом году включила Дугина и его Центр геополитических экспертиз в санкционный список. В обосновании говорится, что Дугин участвует в дестабилизации Украины, поддерживая или продвигая действия, которые угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Читайте нас также:
#пропаганда #образование #санкции #религия #геополитика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ
Изображение к статье: «Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС
Изображение к статье: Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США
Изображение к статье: Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео