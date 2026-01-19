Дугин давно уже не просто идеолог, а встраивается в российское образование.

Идеолог «русского мира» и философ Александр Дугин на фоне продолжающейся четвертый год войны с Украиной и новых ударов системой «Орешник» заявил, что «в свете нынешних событий всем русским людям, кто пока еще по каким-то причинам не крещен, надо бы незамедлительно креститься».

Он отметил, что нельзя быть уверенными, что скоро не наступит вечность, и тогда будет поздно: «Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Вероятно, этот момент свободы с нами совсем ненадолго. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности». Дугин также порекомендовал поступить правильно именно сейчас. «Наша вера в Спасителя. Нас никто не спасет, кроме Него. Вот к Нему мы и должны идти. Не медля», — написал Дугин в своем блоге. По его мнению, ставки для России так повысились, что надо думать о новых действиях со стороны России и более страшных и катастрофических шагах.

Александр Гельевич Дугин (род. 7 января 1962, Москва) — советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик, общественный деятель и пропагандист. Кандидат философских наук, доктор политических наук, доктор социологических наук. Профессор, в 2009—2014 годах — и. о. заведующего кафедрой социологии международных отношений социологического факультета МГУ. Директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ.

Лидер Международного евразийского движения. Почётный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва и Тегеранского университета. Приглашённый профессор Южного федерального университета, старший научный сотрудник Фуданьского университета (Шанхай).

В 2014 году американское издание Foreign Policy включило Дугина в топ-100 «глобальных мыслителей» современного мира в категории «агитаторы».

Взгляды Дугина оцениваются рядом исследователей как фашистские. Сам философ всегда отрицал эти обвинения, причисляя себя к собственной «четвёртой политической теории», которая, по его мнению, должна быть следующим шагом в развитии политики после первых трёх: либерализма, социализма и фашизма. Политическая деятельность Дугина направлена на создание евразийской сверхдержавы через интеграцию России с бывшими советскими республиками в новый Евразийский союз (ЕАС). Дугин долгое время призывал к убийству украинцев, ко вторжению в Украину и её аннексии.

С 2014 года внесён в санкционный список Евросоюза, а с 2015 года внесён в санкционные списки США, Канады и ряда других стран

МГУ имени М. В. Ломоносова вслед за Российским государственным гуманитарным университетом ввели для своих студентов курс Дугина. На факультете политологии МГУ проводят лекции цикла «Введение в вестернологию. Политический аспект», на котором философ рассказывает, что такое «сатанинский запад» и как его изучать.

Великобритания в прошлом году включила Дугина и его Центр геополитических экспертиз в санкционный список. В обосновании говорится, что Дугин участвует в дестабилизации Украины, поддерживая или продвигая действия, которые угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости.