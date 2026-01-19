Ледяные глыбы высотой до 10 метров образовались недалеко от Гамбурга на фоне январских холодов. На Эльбе работают ледоколы.
При температуре минус 11 градусов у моста через Эльбу возле Геестхахта в направлении Нижней Саксонии сформировались настоящие айсберги. Несмотря на мороз, многие местные жители в выходные отправились сюда на прогулку, люди восхищались массами льда, снимая и выкладывая кадры в сеть.
Для служб судоходства эти красоты - настоящая головная боль. "Мы никогда раньше не видели ничего подобного", - удивляется Андреас Шульц, глава спецфлота Управления водных путей и судоходства (WSA. - Лед поднимается на добрых десять метров от дна Эльбы".
Enorme ijsmassa's op de Elbe 🇩🇪— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) January 18, 2026
Na de koude periode, afgelopen zondag daalde de temperatuur tot -11°C en door een lage waterstand konden zich enorme ijsmassa's vormen op de Elbe. Als gevolg vd lage waterstand vormde zich grondijs dat omhoog kwam en het oppervlakwater verstopte.… pic.twitter.com/it9EL3duuD
