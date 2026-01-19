Baltijas balss logotype
Айсберги на Эльбе восхищают местных жителей и пугают паромные компании 0 256

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
Euronews
Изображение к статье: Айсберги на Эльбе восхищают местных жителей и пугают паромные компании

Ледяные глыбы высотой до 10 метров образовались недалеко от Гамбурга на фоне январских холодов. На Эльбе работают ледоколы.

При температуре минус 11 градусов у моста через Эльбу возле Геестхахта в направлении Нижней Саксонии сформировались настоящие айсберги. Несмотря на мороз, многие местные жители в выходные отправились сюда на прогулку, люди восхищались массами льда, снимая и выкладывая кадры в сеть.

Для служб судоходства эти красоты - настоящая головная боль. "Мы никогда раньше не видели ничего подобного", - удивляется Андреас Шульц, глава спецфлота Управления водных путей и судоходства (WSA. - Лед поднимается на добрых десять метров от дна Эльбы".

#природа #красота #судоходство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
