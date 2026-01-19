Baltijas balss logotype
ЕС может ввести ответные пошлины на импорт из США на сумму 93 миллиарда евро

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: ЕС может ввести ответные пошлины на импорт из США на сумму 93 миллиарда евро
ФОТО: Unsplash.com

В ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенные пошлины против нескольких стран Европейского союза, выступающих против планов Вашингтона установить контроль над Гренландией, ЕС рассматривает возможность введения пошлин на импорт из США на сумму 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний к рынку ЕС, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неофициальные высказывания представителей ЕС, пишет ЛЕТА.

По словам чиновников, эти ввозные пошлины на товары из США были разработаны ещё в прошлом году, когда Трамп угрожал ввести высокие тарифы на импорт из ЕС, однако тогда они не были применены, поскольку удалось достичь торгового соглашения.

Также обсуждается возможность применения так называемого антипринудительного инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к внутреннему рынку ЕС.

«Если это продолжится, у нас есть точные инструменты, как отомстить Трампу, который действует по откровенно мафиозным методам», — заявил один из дипломатов ЕС, добавив при этом, что ЕС предпочёл бы разрешить разногласия путём переговоров.

Антипринудительный инструмент предусматривает инвестиционные ограничения и может затронуть экспорт таких услуг, которые предоставляют в ЕС американские технологические гиганты.

В беседе с журналистами источники указали, что некоторые страны ЕС настроены решительно применить антипринудительный инструмент, однако есть и государства-члены, которые призывают наладить диалог с Трампом до того, как переходить к прямым угрозам ответных мер.

Как сообщалось, Трамп объявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля на импорт из восьми стран ЕС будет наложена 10-процентная пошлина.

Новые тарифы затронут весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае, если соглашение о продаже Гренландии США не будет достигнуто, с июня тариф увеличится до 25%.

В связи с угрозами Трампа председатель Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье объявил о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.

#США #Дональд Трамп #дипломатия #Гренландия #тарифы #торговая война #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
