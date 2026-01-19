Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Есть подозрения, что Белоруссия прекратила засылать к нам нелегалов 0 299

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BNS
Изображение к статье: Есть подозрения, что Белоруссия прекратила засылать к нам нелегалов
ФОТО: Thought Co

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) говорит, что в движении нелегальных мигрантов из Беларуси в Европейский союз (ЕС) каждую зиму случаются паузы по разным причинам, однако в настоящее время можно подозревать и изменения в поведении минского режима.

Литва за последние десять суток не зафиксировала ни одного мигранта из Беларуси, пытающегося незаконно проникнуть в страну.

«В настоящее время можно подозревать, что деятельность по организации этих мигрантов, их направлению, оказанию им содействия и тому подобное — она сейчас в некотором смысле приостановлена», — сказал агентству BNS пресс-секретарь СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

На границе Латвии с Беларусью мигранты последний раз фиксировались 30 декабря, на границе Польши — 9 января.

По словам Мишутиса, само по себе это не является новой тенденцией.

«За весь январь 2024 года было 15 суток, когда во всех трех странах также были нули. И один период длился восемь суток подряд с нулями во всех трёх странах (...), даже три дня с нулями вклинились в февраль», — сказал Мишутис.

«В январе 2025 года было пять дней, когда во всех трех странах также были нули. Это более короткий период, но всё же это не ново», — добавил он.

По словам представителя пограничников, более чёткие тенденции нелегальной миграции из Беларуси прояснятся с потеплением.

Часть политических обозревателей предполагает, что нелегальная миграция из Беларуси в ЕС могла обсуждаться на состоявшейся в декабре встрече посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула в Минске с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

После неё американский чиновник сообщил, что Лукашенко пообещал остановить запуски контрабандистских воздушных шаров в Литву, однако нелегальная миграция не упоминалась.

Читайте нас также:
#США #Литва #Дональд Трамп #миграция #контрабанда #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ
Изображение к статье: «Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС
Изображение к статье: Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США
Изображение к статье: Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео