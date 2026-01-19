Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) говорит, что в движении нелегальных мигрантов из Беларуси в Европейский союз (ЕС) каждую зиму случаются паузы по разным причинам, однако в настоящее время можно подозревать и изменения в поведении минского режима.

Литва за последние десять суток не зафиксировала ни одного мигранта из Беларуси, пытающегося незаконно проникнуть в страну.

«В настоящее время можно подозревать, что деятельность по организации этих мигрантов, их направлению, оказанию им содействия и тому подобное — она сейчас в некотором смысле приостановлена», — сказал агентству BNS пресс-секретарь СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

На границе Латвии с Беларусью мигранты последний раз фиксировались 30 декабря, на границе Польши — 9 января.

По словам Мишутиса, само по себе это не является новой тенденцией.

«За весь январь 2024 года было 15 суток, когда во всех трех странах также были нули. И один период длился восемь суток подряд с нулями во всех трёх странах (...), даже три дня с нулями вклинились в февраль», — сказал Мишутис.

«В январе 2025 года было пять дней, когда во всех трех странах также были нули. Это более короткий период, но всё же это не ново», — добавил он.

По словам представителя пограничников, более чёткие тенденции нелегальной миграции из Беларуси прояснятся с потеплением.

Часть политических обозревателей предполагает, что нелегальная миграция из Беларуси в ЕС могла обсуждаться на состоявшейся в декабре встрече посланника президента США Дональда Трампа Джона Коула в Минске с авторитарным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

После неё американский чиновник сообщил, что Лукашенко пообещал остановить запуски контрабандистских воздушных шаров в Литву, однако нелегальная миграция не упоминалась.