«Венесуэльский сценарий» для Беларуси упирается не в его невозможность, а в роль внешнего игрока. Силовой вариант с участием США маловероятен из-за отсутствия инфраструктуры и восприятия Беларуси как зоны влияния России. В отличие от Венесуэлы и Ирана, Беларусь имеет для Кремля стратегическое значение, и в случае кризиса в стране именно Москва будет принимать ключевые решения. Такое мнение «Белсату» высказал директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

Эксперт отметил, что вариант силовой операции Соединенных Штатов в Беларуси выглядит маловероятным, прежде всего из-за отсутствия в США необходимой инфраструктуры как по периметру беларусских границ, так и внутри страны. Речь идет не только о военных возможностях, но и о глубине разведывательной работы, а также о способности незаметно перемещать вооруженные силы. Кроме того, США прекрасно понимают, что это вызвало бы значительные проблемы в отношениях с Россией, поскольку Беларусь рассматривается в качестве непосредственной зоны влияния Российской Федерации.

«Для того спектра политического, который сейчас находится у власти в Соединенных Штатах, Беларусь традиционно не рассматривается в качестве какого-то самостоятельного субъекта, а, скорее, как продолжение сферы влияния Российской Федерации», – отмечает он.

Тем временем, Минобороны Беларуси фиксирует беспрецедентную милитаризацию в европейских странах, сообщил глава военного ведомства республики Виктор Хренин.

Он напомнил о том, что в европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств военного назначения, которые в том числе отрабатывают учебные задачи по нанесению ударов по белорусской территории.

"Это более 2,2 тысячи самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории", - рассказал Хренин.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что в 2025 году армия получила современные средства противовоздушной обороны.

"В рамках повышения эффективности средств противовоздушной обороны ВВС и войск ПВО мы за прошлый год получили и ввели в боевой состав истребители Су-30СМ2. Мы получили комплексы "Тор", которые хорошо себя зарекомендовали именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Получили новые вертолеты Ми-35, а также средства радиолокационного обнаружения - "Сопка", "Восток", "Роса-РБ". То, что нам позволяет видеть ту обстановку, которая имеет место и вдоль нашей границы, и за ее пределами", - сказал министр обороны.