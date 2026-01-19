Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лукашенко это вам не Мадуро 0 690

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Минск всегда готов встретить эскалацию.

Минск всегда готов встретить эскалацию.

Вариант силовой операции Соединенных Штатов в Беларуси выглядит маловероятным.

«Венесуэльский сценарий» для Беларуси упирается не в его невозможность, а в роль внешнего игрока. Силовой вариант с участием США маловероятен из-за отсутствия инфраструктуры и восприятия Беларуси как зоны влияния России. В отличие от Венесуэлы и Ирана, Беларусь имеет для Кремля стратегическое значение, и в случае кризиса в стране именно Москва будет принимать ключевые решения. Такое мнение «Белсату» высказал директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич.

Эксперт отметил, что вариант силовой операции Соединенных Штатов в Беларуси выглядит маловероятным, прежде всего из-за отсутствия в США необходимой инфраструктуры как по периметру беларусских границ, так и внутри страны. Речь идет не только о военных возможностях, но и о глубине разведывательной работы, а также о способности незаметно перемещать вооруженные силы. Кроме того, США прекрасно понимают, что это вызвало бы значительные проблемы в отношениях с Россией, поскольку Беларусь рассматривается в качестве непосредственной зоны влияния Российской Федерации.

«Для того спектра политического, который сейчас находится у власти в Соединенных Штатах, Беларусь традиционно не рассматривается в качестве какого-то самостоятельного субъекта, а, скорее, как продолжение сферы влияния Российской Федерации», – отмечает он.

Тем временем, Минобороны Беларуси фиксирует беспрецедентную милитаризацию в европейских странах, сообщил глава военного ведомства республики Виктор Хренин.

Он напомнил о том, что в европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств военного назначения, которые в том числе отрабатывают учебные задачи по нанесению ударов по белорусской территории.

"Это более 2,2 тысячи самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории", - рассказал Хренин.

Глава белорусского оборонного ведомства отметил, что в 2025 году армия получила современные средства противовоздушной обороны.

"В рамках повышения эффективности средств противовоздушной обороны ВВС и войск ПВО мы за прошлый год получили и ввели в боевой состав истребители Су-30СМ2. Мы получили комплексы "Тор", которые хорошо себя зарекомендовали именно в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Получили новые вертолеты Ми-35, а также средства радиолокационного обнаружения - "Сопка", "Восток", "Роса-РБ". То, что нам позволяет видеть ту обстановку, которая имеет место и вдоль нашей границы, и за ее пределами", - сказал министр обороны.

Читайте нас также:
#США #авиация #Венесуэла #геополитика #Беларусь #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Европейцы годами терпят унижения со стороны США - немецкое СМИ
Изображение к статье: «Европа на перепутье» - премьер Бельгии предупредил ЕС
Изображение к статье: Бывший замгенсека НАТО высказался о России и США
Изображение к статье: Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео