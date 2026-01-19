Baltijas balss logotype
Тихановскую обидели в Литве - она переезжает в Польшу 2 661

В мире
Дата публикации: 19.01.2026
BNS
Изображение к статье: Тихановскую обидели в Литве - она переезжает в Польшу
ФОТО: twitter

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на этой неделе сообщила литовским парламентариям о решении переехать в Варшаву.

Она проинформировала политиков об этом на встрече с временной группой Сейма «За демократическую Беларусь». Эту информацию агентству BNS в субботу подтвердили два участвовавших в этой встрече литовских парламентария из разных фракций, говоривших на условиях анонимности.

О решении Тихановской в субботу сообщило и информационное агентство AFP со ссылкой на четырех членов команды лидера белорусской оппозиции, говоривших на условиях анонимности, а также на источник в Министерстве иностранных дел Польши.

Агентство BNS писало, что в конце 2025 года Литва изменила и сократила охрану лидера оппозиции — теперь вместо Службы охраны руководства этим занимается полиция. Это было сделано с аргументацией, что угроз для Тихановской стало меньше, однако критики утверждали, что таким образом был принижен её статус.

Тихановская баллотировалась против авторитарного президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года; оппозиция утверждает, что она была истинным победителем голосования.

Помощник Тихановской Денис Кучинский сообщил журналистам, что муж лидера белорусской оппозиции Сергей Тихановский, освобождённый из тюрьмы в прошлом году, в целях безопасности сейчас находится в США.

#выборы #США #Литва #Польша #безопасность #оппозиция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    19-го января

    Поляки на бытовом уровне даже больше могут обидеть гражданку Израиля Тихановскую,,чем литовцы.. Ещё в 2019 тысячи поляков шли в Варшаве с плакатами,,Уберите ж..дов из правительства!,У них же вроде как другого слова нет.,,😀А тут ещё и Тихановская с Кучинским(кстати ,какая знакомая фамилия...У нас же есть этнический латыш с такой фамилией🔯😂)

    0
    0
  • П
    Процион
    19-го января

    Тихановская и вся её оппозиционная команда — отработанный материал. Литва это поняла и не хочет далее бросать деньги на ветер. Польша, по-видимому, этого не поняла, или прочто решила их у себя приютить.

    14
    1

