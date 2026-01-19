Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на этой неделе сообщила литовским парламентариям о решении переехать в Варшаву.

Она проинформировала политиков об этом на встрече с временной группой Сейма «За демократическую Беларусь». Эту информацию агентству BNS в субботу подтвердили два участвовавших в этой встрече литовских парламентария из разных фракций, говоривших на условиях анонимности.

О решении Тихановской в субботу сообщило и информационное агентство AFP со ссылкой на четырех членов команды лидера белорусской оппозиции, говоривших на условиях анонимности, а также на источник в Министерстве иностранных дел Польши.

Агентство BNS писало, что в конце 2025 года Литва изменила и сократила охрану лидера оппозиции — теперь вместо Службы охраны руководства этим занимается полиция. Это было сделано с аргументацией, что угроз для Тихановской стало меньше, однако критики утверждали, что таким образом был принижен её статус.

Тихановская баллотировалась против авторитарного президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года; оппозиция утверждает, что она была истинным победителем голосования.

Помощник Тихановской Денис Кучинский сообщил журналистам, что муж лидера белорусской оппозиции Сергей Тихановский, освобождённый из тюрьмы в прошлом году, в целях безопасности сейчас находится в США.