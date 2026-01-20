Baltijas balss logotype
Слияние с Румынией поддерживает только треть граждан Молдовы 1 220

В мире
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банк и мэрия межвоенного Кишинева.

Банк и мэрия межвоенного Кишинева.

В период между 1918 и 1940 годами процесс интеграции тормозился действиями румынской армии.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности проголосовать за присоединение ее страны к члену НАТО и ЕС Румынии в случае проведения такого референдума. Свою позицию глава государства обосновала желанием защитить страну от давления со стороны России. Она заявила это в интервью британскому подкасту The Rest is Politics.

Молдову вряд ли смогут быстро принять в ЕС. Между тем давление России будет все нарастать. Заявление Санду о присоединении к Румынии говорит о том, что этот вариант рассматривается как более реальный, чем отдельное присоединение к ЕС.

Санду уже неоднократно обвиняла Москву в попытках вмешательства во внутриполитические дела своей страны. «Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, такой как Молдова, становится все сложнее выживать как демократия, как суверенное государство и, конечно, противостоять России», — отметила она в подкасте.

sannduu.jpg

Хотя по данным агентства Reuters, около 1,5 млн из 2,4 млн жителей Молдовы имеют гражданство Румынии, но лишь около трети населения страны поддерживает идею объединения двух стран. Успеет ли Молдова спрыгнуть с российского поезда до того, как в мире начнется раздел на имперские «зоны влияния»?

Общественное мнение как в Румынии, так и в Молдове воспринимало идею объединения неоднозначно и со временем заметно колебалось. В Молдове идеи унионизма исторически имели гораздо меньшую поддержку. В Средние века это отчасти объяснялось периодом феодальной раздробленности, когда местные молдавские князья не желали утрачивать свою независимость. Молдавское княжество стало пристанищем для многих валашских семей, не желавших мириться с засильем венгерских и немецких феодалов в княжестве Трансильвания, а также турок и греков в Валашском княжестве.

Присоединение к Румынии Трансильвании, Бессарабии, Южной Добруджи и Буковины в 1918 году дало надежды на успешный «энозис» румын в одном государстве (Великая Румыния). Пребывание ряда смежных регионов в составе Румынии в начале XX века и связанные с этим попытки их румынизации завершились неудачно в связи с присоединением Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940 году.

В период между 1918 и 1940 годами процесс интеграции Бессарабии в Румынию отчасти тормозился действиями румынской армии и региональной администрации, а отчасти — национальными меньшинствами, проживающими на этой территории.

Наибольшее неприятие союза с Румынией демонстрировали гагаузы, болгары и евреи. Активное сопротивление ей оказывало и русскоязычное население. Среди этнических молдаван слабая поддержка или безразличие на начальном этапе быстро сменилась открытым недовольством, особенно среди молдавских крестьян. Олигархическо-бюрократические традиции, привнесённые из Румынии, заставили многих пожалеть о присоединении.

Идеологии панрумынизма и юнионизма придерживались подпольные антисоветские организации, из которых наиболее известны "Лучники Штефана" 1946—1947 годов.

После революции в Румынии

Новый подъём унионистских настроений в Молдове пришёлся на конец 1980-х. Движение за объединение испытало значительный подъём в обеих странах после провозглашения политики гласности в Советском Союзе и после румынской революции 1989. Но Румыния переживала сильнейший политико-экономический кризис в связи со свержением режима Чаушеску. Унионистам, однако, удалось добиться перевода молдавской письменности на латиницу и провозглашение молдавского (румынского) языка государственным. Поднявшаяся волна румынского национализма в Молдове повлекла сепаратистскую реакцию в населённых преимущественно гагаузами и русскоязычными жителями Гагаузии и Приднестровья, последнее из которых фактически отделилось в результате приднестровского конфликта.

#НАТО #история #референдум #Молдова #геополитика #национализм #Румыния #Россия #политика
Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    20-го января

    Скрестилис бы в одну страну ,и горя не знали.

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

