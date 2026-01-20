В Нигерии вооружённые банды в воскресенье похитили 163 христиан из двух церквей в штате Кадуна, сообщил в понедельник агентству AFP глава Христианской ассоциации Нигерии на севере страны Джозеф Хаяб, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

По его словам, нападавшие похитили 172 человека, но девятерым удалось сбежать. 163 человека всё ещё находятся в плену у похитителей.

Также в докладе ООН, с которым в понедельник ознакомилось агентство AFP, указывается, что были похищены более 100 человек.

В последнее время в Нигерии произошло несколько случаев, когда вооружённые группировки похищали как христиан, так и мусульман.

Банды часто похищают людей массово, чтобы затем требовать выкуп от их родственников. Эти преступления в основном совершаются на севере и в центральной части Нигерии.

В ноябре вооружённые банды похитили более 300 учеников и учителей из католической школы в штате Нигер. Через несколько недель они были освобождены.