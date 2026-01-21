ЕС пытается снизить зависимость от Китая и инвестирует в крупнейший в Европе рудник по добыче редкоземельных металлов на севере Швеции, называя его важным стратегическим активом. При этом компания-владелец рудника не может получить необходимые разрешения из-за экологических законов ЕС.

Евросоюз финансирует рудник по добыче редкоземельных металлов Per Geijer, который находится на севере Швеции и принадлежит компании LKAB, чтобы снизить зависимость от Китая.

Месторождение вблизи Кируны получило статус "стратегического проекта" в соответствии с Законом ЕС о важнейших сырьевых ресурсах (CRMA), что дает ему право на получение кредитов и гарантий и использование других инструментов, снижающих риски. Этот статус призван ускорить добычу материалов, необходимых для электромобилей, ветряных турбин и оборонной промышленности.

Тем не менее строгие европейские законы об охране окружающей среды и правах коренных народов могут замедлить или заблокировать реализацию этого и других проектов, важных для "зеленой" и промышленной политики.

Финансирование ЕС, политическое давление и стратегический статус

Евросоюз взял на себя обязательство к 2030 году добывать не менее 10% и перерабатывать не менее 40% стратегического сырья на территории блока.

Для достижения этих целей Брюссель использует такие финансовые инструменты, как Invest EU, Инновационный фонд и кредиты Европейского инвестиционного банка. На финансирование проектов по добыче и переработке сырья выделено почти 3 млрд евро, а север Швеции определен как приоритетный регион.

Присвоение Per Geijer статуса стратегического проекта – это политический и финансовый сигнал. Он улучшает доступ к финансированию, снижает инвестиционные риски и позволяет национальным властям отдавать проекту приоритет при получении разрешений.

Экологическое законодательство: никаких исключений или коротких путей

Но несмотря на важность проекта, LKAB все еще должен получить полное экологическое разрешение в соответствии с Экологическим кодексом Швеции, одним из самых строгих в ЕС.

Этот процесс требует проведения подробных оценок воздействия на воду, биоразнообразие, загрязнение, шум и климат, которые должны быть рассмотрены Шведским земельным и экологическим судом. Каждый этап может привести к задержкам и апелляциям, которые могут длиться годами.

В свою очередь на уровне ЕС в полной мере действуют Директива об оценке воздействия на окружающую среду и Директива о средах обитания и птицах. Эти правила защищают территории сети "Натура 2000" и исчезающие виды, и они не могут быть отменены только по промышленным или стратегическим причинам.

В то время как финансирование ЕС активно продвигает такие проекты, как Per Geijer, экологическое законодательство ЕС дает судам, властям и гражданскому обществу инструменты для их немедленной, а иногда и бессрочной остановки.

Права коренных народов: важный правовой аспект

Месторождение Per Geijer находится на территории, где традиционно жили и живут саамы-оленеводы, что влечет за собой обязательства в рамках Конституции Швеции, Европейской конвенции по правам человека и законам ЕС по защите прав меньшинств и обеспечению значимого участия.

Эти юридические требования вступают в противоречие с Законом ЕС о важнейших сырьевых ресурсах, цель которого – ускорить выдачу разрешений. Эксперты в области права предупреждают, что соблюдение устоявшихся стандартов становится практически невозможно.

Кируна сейчас находится в самом центре испытаний того, что исследователи называют "парадоксом зеленого курса" ЕС: климатические амбиции промышленности требуют немедленных действий, но сталкиваются с сильной правовой защитой земли, биоразнообразия и культуры коренных народов.

Флагманский проект для Закона о важнейших сырьевых ресурсах

Кроме проекта Per Geijer LKAB также добывает редкоземельные металлы на производстве железной руды в Мальмбергете и перерабатывает их в Лулео. Все три проекта получили статус стратегических в соответствии с CRMA.

Но ограничения очевидны. Стратегический статус не дает права на ускоренное получение разрешений, не ослабляет экологические стандарты и не отменяет защиту прав. Еврокомиссия может отозвать статус, если критерии устойчивости не соблюдаются или если проекты не выполняют обещанного.

Структурное столкновение в политике

Институты ЕС утверждают, что добыча редкоземельных металлов внутри блока необходима. Ожидается, что к 2030 году спрос на них вырастет более чем в пять раз, а Европа по-прежнему в значительной степени зависит от импорта из Китая.

В то же время правовая система ЕС построена на принципах предосторожности, защиты окружающей среды и управления на основе прав человека. Эти принципы дают противникам новых шахт мощные юридические рычаги, даже если проекты получают финансовую и политическую поддержку Брюсселя.

Результат проекта Per Geijer покажет, сможет ли ЕС совместить свое стремление к стратегической автономии, обусловленное финансированием, с жесткими экологическими и правозащитными стандартами, лежащими в основе "зеленой сделки".