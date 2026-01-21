Baltijas balss logotype
ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа 0 279

В мире
Дата публикации: 21.01.2026
Euronews
Изображение к статье: ЕС заморозил торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа
ФОТО: Unsplash.com

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп заключили торговое соглашение в Шотландии в июле 2025 года.

Европарламент приостановил рассмотрение документа и отложил голосование по этому вопросу. Как стало известно Euronews, европейские законодатели решили заморозить торговое соглашение между ЕС и США, заключённое прошлым летом.

На такой шаг депутаты пошли после угроз Дональда Трампа ввести новые пошлины против европейских стран, активно выступающих против претензий президента США на Гренландию.

Такой шаг противоречил бы условиям прошлогодней сделки, хотя формально она ещё не вступила в силу, так как требует одобрения в Европарламенте.

На следующей неделе в комитете по международной торговле как раз было запланировано голосование, которое теперь решили отложить.

К документу готовили многочисленные поправки: прошлогоднее соглашение и так называли несправедливым, поскольку оно предусматривает 15% пошлины на европейский импорт в США и 0% — на американский импорт в Европу.

В четверг вечером ведущие политики ЕС должны встретиться и подготовить единый ответ блока на угрозы Трампа, которые многие рассматривают как форму шантажа.

#США #Европарламент #Дональд Трамп #Гренландия #Урсула Фон Дер Ляйен #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

