По данным The Guardian, соответствующее заявление он сделал на форуме в Давосе.

Американский министр подверг критике европейские страны за то, что они позволили России построить "Северный поток-2" и продолжали покупать российскую нефть. Он отметил, что недальновидность Европы позволила Владимиру Путину финансировать войну против Украины.

"Европа - это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, которые ограничивают экономическую активность", - сказал он.

Бессент также заявил, что бюджет Франции находится в плачевном состоянии. Это заявление он сделал в контексте инициативы Парижа провести военные учения НАТО в Гренландии.

"Если это все, чем должен заниматься президент Макрон, когда французский бюджет находится в плачевном состоянии, я бы посоветовал ему сосредоточиться на других вещах для французского народа", - отметил он.

Глава финансового ведомства США также подчеркнул, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он напомнил, что Америка купила Виргинские острова у Дании во время Первой мировой войны.

"Напомню всем, что Дания сохраняла нейтралитет во время Первой мировой войны. Они фактически продали немцам довольно много земли", - добавил Бессент.